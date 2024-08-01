https://ria.ru/20240801/obmen-1963533409.html

При обмене в Россию вернулись пожизненно осужденные, сообщил источник

При обмене в Россию вернулись пожизненно осужденные, сообщил источник - РИА Новости, 01.08.2024

При обмене в Россию вернулись пожизненно осужденные, сообщил источник

В Россию вернулась большая группа приговоренных к большим срокам, в том числе пожизненным, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:06

2024-08-01T20:06

2024-08-01T23:58

россия

нато

в мире

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. В Россию вернулась большая группа приговоренных к большим срокам, в том числе пожизненным, сообщил заслуживающий доверие источник в одном из российских компетентных ведомств. Ранее в ФСБ сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "В результате обмена в Россию вернулась большая группа граждан, которые в различных странах были приговорены к большим, в том числе и пожизненным, срокам заключения", - сказал источник.

https://ria.ru/20240801/rossija-1963531211.html

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2024

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россия, нато, в мире, обмен заключенными между россией и западом