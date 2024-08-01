https://ria.ru/20240801/obmen-1963532451.html
В ФСБ рассказали, на кого обменяли вернувшихся на родину россиян
В ФСБ рассказали, на кого обменяли вернувшихся на родину россиян - РИА Новости, 01.08.2024
В ФСБ рассказали, на кого обменяли вернувшихся на родину россиян
Вернувшиеся на родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:02
2024-08-01T20:02
2024-08-01T23:58
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
нато
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Вернувшиеся на родину россияне обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности России, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. В спецслужбе сообщили, что на родину возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. "Российские граждане были обменяны на группу лиц, действовавших в интересах иностранных государств в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО, Обмен заключенными между Россией и Западом
В ФСБ рассказали, на кого обменяли вернувшихся на родину россиян
ФСБ: вернувшихся на родину россиян обменяли на лиц, действовавших против РФ