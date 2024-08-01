https://ria.ru/20240801/neft-1963472081.html
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак - РИА Новости, 01.08.2024
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:30
2024-08-01T16:30
2024-08-01T16:33
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть", - сказал он.
https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
Новак: текущий уровень цен на нефть комфортен для российского бюджета