https://ria.ru/20240801/neft-1963472081.html

Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак

Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак - РИА Новости, 01.08.2024

Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак

Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:30

2024-08-01T16:30

2024-08-01T16:33

экономика

россия

александр новак

цены на нефть

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть", - сказал он.

https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, александр новак, цены на нефть