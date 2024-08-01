Рейтинг@Mail.ru
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 01.08.2024 (обновлено: 16:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/neft-1963472081.html
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак - РИА Новости, 01.08.2024
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак
Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:30
2024-08-01T16:33
экономика
россия
александр новак
цены на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_0:143:3283:1990_1920x0_80_0_0_7aa5057b992a8604006ded91528733ea.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24"."Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть", - сказал он.
https://ria.ru/20240731/neft-1963299168.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр новак, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Цены на нефть
Текущий уровень цен на нефть комфортен для России, заявил Новак

Новак: текущий уровень цен на нефть комфортен для российского бюджета

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Текущий уровень цен на нефть в мире в 80-85 долларов за баррель комфортен для российского бюджета, важно, что сохраняется баланс спроса и предложения, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24".
"Я считаю, что это нормальная цена, которая сегодня в диапазоне, который для России комфортен, для нашего бюджета. Мы и ранее предполагали, что он будет примерно колебаться в коридоре 80-85 долларов. Сейчас это подтверждается. Конечно, она не может стоять на месте. Она может иметь колебания в ту или иную сторону. Главное, что сохраняется баланс спроса и предложения. Это основа стабильности цены на нефть", - сказал он.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Киев не будет восстанавливать транзит российской нефти в Словакию и Венгрию
31 июля, 20:27
 
ЭкономикаРоссияАлександр НовакЦены на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала