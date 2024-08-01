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Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве

Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве - РИА Новости, 01.08.2024

Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представлен на выставке в Москве

Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:55

2024-08-01T07:55

2024-08-01T13:20

москва

авто

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новый кроссовер "Москвич 8" впервые представили широкой общественности на выставке "Станция Манеж. Московский транспорт 2030", которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает корреспондент РИА Новости.Также в интерактивной зоне разместились предыдущие модели - городской кроссовер "Москвич 3" и седан "Москвич 6"."Большая часть посвящена работе нашего завода "Москвич". Здесь все увидят, как собирается машина, как она разрабатывается, какие у нас планы есть с точки зрения работы завода", - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Первые фото новинки "Москвич 8" были показаны в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина в мае по итогам его посещения автозавода "Москвич". Теперь кроссовер впервые могут увидеть москвичи и гости столицы на выставке в Манеже, которая проходит в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".Как ранее сообщал РИА Новости автопроизводитель, модель оснащается бензиновым двигателем GDI (174 лошадиные силы) с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Автомобиль имеет просторный салон, цифровую приборную панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, беспроводную зарядку для телефона, систему камер кругового обзора и возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.Ожидается, что производство и продажи начнутся в конце 2024 года. Цену производитель пока не раскрывает, но, по оценке эксперта, она может составить около 2,5 миллиона рублей.Автозавод "Москвич" располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае прошлого года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит "Камазу"). На данный момент в линейке три модели - городской кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6".

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, авто