Рейтинг@Mail.ru
В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:04 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/nato-1963376204.html
В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России
В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России - РИА Новости, 01.08.2024
В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России
У России есть причины относиться к странам Североатлантического альянса как к формальным участникам конфликта на Украине, поскольку они поставляют Киеву все... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:04
2024-08-01T11:04
в мире
россия
киев
москва
дуг бэндоу
рональд рейган
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5555d8980042b0eeafc5a057e6cc44f0.jpg
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У России есть причины относиться к странам Североатлантического альянса как к формальным участникам конфликта на Украине, поскольку они поставляют Киеву все более мощное оружие, которое ВСУ используют для ведения боевых действий, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative."У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что, если союзники Киева не хотят развязать мировую войну, им придется пойти на мирное урегулирование конфликта. По его мнению, для достижения этой цели Западу необходимо восстановить диалог с Россией и обсудить новую структуру безопасности, которая будет уважать интересы Москвы.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html
https://ria.ru/20240801/germaniya-1963359997.html
россия
киев
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875572158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c323711cf59996b96a86d047a82ab6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, москва, дуг бэндоу, рональд рейган, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Киев, Москва, Дуг Бэндоу, Рональд Рейган, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России

TAC: у России есть основания воспринимать НАТО как сторону конфликта на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У России есть причины относиться к странам Североатлантического альянса как к формальным участникам конфликта на Украине, поскольку они поставляют Киеву все более мощное оружие, которое ВСУ используют для ведения боевых действий, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
"У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Депутат Европарламента унизил Зеленского после его нового обращения
09:13
Бэндоу подчеркнул, что, если союзники Киева не хотят развязать мировую войну, им придется пойти на мирное урегулирование конфликта. По его мнению, для достижения этой цели Западу необходимо восстановить диалог с Россией и обсудить новую структуру безопасности, которая будет уважать интересы Москвы.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
"Худший вариант": в ФРГ предупредили об опасности из-за шага против России
09:49
 
В миреРоссияКиевМоскваДуг БэндоуРональд РейганВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала