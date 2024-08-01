https://ria.ru/20240801/nato-1963376204.html

В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России

В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России - РИА Новости, 01.08.2024

В США предрекли катастрофу из-за хода НАТО против России

У России есть причины относиться к странам Североатлантического альянса как к формальным участникам конфликта на Украине, поскольку они поставляют Киеву все... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:04

2024-08-01T11:04

2024-08-01T11:04

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дуг бэндоу

рональд рейган

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нато

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. У России есть причины относиться к странам Североатлантического альянса как к формальным участникам конфликта на Украине, поскольку они поставляют Киеву все более мощное оружие, которое ВСУ используют для ведения боевых действий, пишет бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative."У России появляется все больше оснований относиться к странам НАТО как к формальным воюющим сторонам, что может иметь катастрофические последствия", — отметил он.Бэндоу подчеркнул, что, если союзники Киева не хотят развязать мировую войну, им придется пойти на мирное урегулирование конфликта. По его мнению, для достижения этой цели Западу необходимо восстановить диалог с Россией и обсудить новую структуру безопасности, которая будет уважать интересы Москвы.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.

https://ria.ru/20240801/zelenskiy-1963355003.html

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в мире, россия, киев, москва, дуг бэндоу, рональд рейган, вооруженные силы украины, нато