https://ria.ru/20240801/nalog-1963330814.html

Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год

Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год - РИА Новости, 01.08.2024

Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год

Повышение ключевой ставки до 18% привело к повышению необлагаемого налогом дохода по вкладам. Те, кто за текущий год получит 180 тысяч дохода или меньшую сумму, РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:20

2024-08-01T02:20

2024-08-01T02:21

экономика

светлана сазанова

государственный университет управления

налоги

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повышение ключевой ставки до 18% привело к повышению необлагаемого налогом дохода по вкладам. Те, кто за текущий год получит 180 тысяч дохода или меньшую сумму, могут не платить, рассказала агентству “Прайм” кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.По ее словам, весь доход, превышающий эту сумму, но не достигший пяти миллионов рублей, облагается налогом по ставке 13%. Все, что выше, идет по ставке 18%.Максимальный размер необлагаемого налогом вклада с учетом средней процентной ставки в 18% в этом случае составит один миллион рублей. Тринадцать процентов налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, облагается по ставке 18%.Но это не окончательный расчет, ведь 2024 год еще не закончен. Если до конца года Банк России снова повысит ставку, необлагаемая налогом сумма вырастет, заключила Сазанова.

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, светлана сазанова, государственный университет управления, налоги