https://ria.ru/20240801/nalog-1963330814.html
Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год
Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год - РИА Новости, 01.08.2024
Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год
Повышение ключевой ставки до 18% привело к повышению необлагаемого налогом дохода по вкладам. Те, кто за текущий год получит 180 тысяч дохода или меньшую сумму, РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:20
2024-08-01T02:20
2024-08-01T02:21
экономика
светлана сазанова
государственный университет управления
налоги
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Повышение ключевой ставки до 18% привело к повышению необлагаемого налогом дохода по вкладам. Те, кто за текущий год получит 180 тысяч дохода или меньшую сумму, могут не платить, рассказала агентству “Прайм” кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.По ее словам, весь доход, превышающий эту сумму, но не достигший пяти миллионов рублей, облагается налогом по ставке 13%. Все, что выше, идет по ставке 18%.Максимальный размер необлагаемого налогом вклада с учетом средней процентной ставки в 18% в этом случае составит один миллион рублей. Тринадцать процентов налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, облагается по ставке 18%.Но это не окончательный расчет, ведь 2024 год еще не закончен. Если до конца года Банк России снова повысит ставку, необлагаемая налогом сумма вырастет, заключила Сазанова.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, светлана сазанова, государственный университет управления, налоги
Экономика, Светлана Сазанова, Государственный университет управления, Налоги
Вкладчикам объяснили, кому можно не платить налог за 2024 год
Доцент Сазанова: рост ключевой ставки позволит части вкладчиков не платить налог
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Повышение ключевой ставки до 18% привело к повышению необлагаемого налогом дохода по вкладам. Те, кто за текущий год получит 180 тысяч дохода или меньшую сумму, могут не платить, рассказала агентству “Прайм”
кандидат экономических наук, доцент Государственного университета управления Светлана Сазанова.
По ее словам, весь доход, превышающий эту сумму, но не достигший пяти миллионов рублей, облагается налогом по ставке 13%. Все, что выше, идет по ставке 18%.
Максимальный размер необлагаемого налогом вклада с учетом средней процентной ставки в 18% в этом случае составит один миллион рублей. Тринадцать процентов налога необходимо будет уплатить по вкладам от одного миллиона до 27,8 миллиона рублей. Все, что выше, облагается по ставке 18%.
Но это не окончательный расчет, ведь 2024 год еще не закончен. Если до конца года Банк России снова повысит ставку, необлагаемая налогом сумма вырастет, заключила Сазанова.