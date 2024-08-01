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В США сделали заявление после уничтожения своего оружия на Украине
В США сделали заявление после уничтожения своего оружия на Украине - РИА Новости, 01.08.2024
В США сделали заявление после уничтожения своего оружия на Украине
Российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против американских танков Abrams на Украине, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:50
2024-08-01T13:50
2024-08-01T13:51
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Российские высокоточные боеприпасы стали главным оружием против американских танков Abrams на Украине, пишет военный журнал Military Watch."В последнее время главной причиной подтвержденных уничтожений танков Abrams стали высокоточные боеприпасы", — говорится в материале.Журналисты также напомнили о недовольстве украинских военных, использующих американский танк в зоне боевых действий, а также слова заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов адмирала Кристофера Грейди, заявившего, что российские беспилотники усложнили применение такого вида техники на поле боя.В понедельник Минобороны сообщило, что российские артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили очередной американский танк Abrams на Авдеевском направлении СВО.
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В США сделали заявление после уничтожения своего оружия на Украине
MWM: высокоточные снаряды ВС России стали главным оружием против танков Abrams