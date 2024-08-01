https://ria.ru/20240801/moskva-1963399345.html
Москвичей предупредили о ливне и грозе
Москвичей предупредили о ливне и грозе - РИА Новости, 01.08.2024
Москвичей предупредили о ливне и грозе
Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:18
2024-08-01T12:18
2024-08-01T12:18
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели предупредили о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в Москве в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного главка МЧС России. "По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12 часов 30 мин с сохранением до 23 часов 01августа в Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели призывают водителей значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковаться автомобиль вдали от деревьев; пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
https://ria.ru/20240801/moskva-1963394730.html
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москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
Москвичей предупредили о ливне и грозе
МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и ветре с порывами до 15 м/с