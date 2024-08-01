https://ria.ru/20240801/moskva-1963394730.html

В Москве микроавтобус въехал в магазин

В Москве микроавтобус въехал в магазин - РИА Новости, 01.08.2024

В Москве микроавтобус въехал в магазин

Микроавтобус Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин, пострадавшая доставлена в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:04

2024-08-01T12:04

2024-08-01T12:04

происшествия

гибдд мвд рф

москва

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Микроавтобус Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин, пострадавшая доставлена в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Русанова в районе дома 35 водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и совершил наезд на пешехода с последующим наездом на препятствие (стеклянные двери магазина)... В результате дорожной аварии пострадала 61-летняя женщина-пешеход, которую с различными травмами доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20240321/dtp-1934692342.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гибдд мвд рф, москва