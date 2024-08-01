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В Москве микроавтобус въехал в магазин - РИА Новости, 01.08.2024
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12:04 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/moskva-1963394730.html
В Москве микроавтобус въехал в магазин
В Москве микроавтобус въехал в магазин - РИА Новости, 01.08.2024
В Москве микроавтобус въехал в магазин
Микроавтобус Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин, пострадавшая доставлена в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:04
2024-08-01T12:04
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Микроавтобус Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин, пострадавшая доставлена в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Русанова в районе дома 35 водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и совершил наезд на пешехода с последующим наездом на препятствие (стеклянные двери магазина)... В результате дорожной аварии пострадала 61-летняя женщина-пешеход, которую с различными травмами доставили в медучреждение", - говорится в сообщении. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, гибдд мвд рф, москва
Происшествия, ГИБДД МВД РФ, Москва
В Москве микроавтобус въехал в магазин

В Москве микроавтобус въехал в магазин, пострадала пожилая женщина

© Фото : Госавтоинспекция Москвы/TelegramМесто происшествия, где водитель микроавтобуса Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин на северо-востоке Москвы
Место происшествия, где водитель микроавтобуса Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Москвы/Telegram
Место происшествия, где водитель микроавтобуса Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Микроавтобус Mitsubishi наехал на пожилую женщину, а затем врезался в магазин, пострадавшая доставлена в больницу, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на улице Русанова в районе дома 35 водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением и совершил наезд на пешехода с последующим наездом на препятствие (стеклянные двери магазина)... В результате дорожной аварии пострадала 61-летняя женщина-пешеход, которую с различными травмами доставили в медучреждение", - говорится в сообщении.
В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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