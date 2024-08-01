https://ria.ru/20240801/moldaviya-1963364301.html

СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте

СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте - РИА Новости, 01.08.2024

СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте

Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене, сообщил телеканала TV6. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:11

2024-08-01T10:11

2024-08-01T10:35

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КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене, сообщил телеканала TV6.Ранее в среду Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии."Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД в связи со вчерашним обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене в пользу не указанного иностранного государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в СМИ в причастности его сотрудников к шпионажу. В заявлении дипмиссии говорится, что эти обвинения являются очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. В диппредставительстве считают, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с электоральными процессами в Молдавии и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе.Дипмиссия напомнила, что год назад подобные обвинения со стороны властей Молдавии уже выдвигались, они привели к решению официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в стране. Тогда Россия также приняла ответные меры. В посольстве не исключают, что сейчас готовится почва для аналогичного шага.Посольство России призвало молдавские власти воздержаться от недружественных решений на основе ложных обвинений.В августе прошлого года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и нынешний глава МИД республики Михай Попшой.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20240801/mid-1963368478.html

https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html

https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, россия, в мире