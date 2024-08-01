Рейтинг@Mail.ru
СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 01.08.2024 (обновлено: 10:35 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/moldaviya-1963364301.html
СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте
СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте
Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене, сообщил телеканала TV6. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:11
2024-08-01T10:35
молдавия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911137266_0:265:2690:1778_1920x0_80_0_0_3a3a124859fbf834fb82dccc59a7d9e4.png
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене, сообщил телеканала TV6.Ранее в среду Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии."Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД в связи со вчерашним обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене в пользу не указанного иностранного государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в СМИ в причастности его сотрудников к шпионажу. В заявлении дипмиссии говорится, что эти обвинения являются очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. В диппредставительстве считают, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с электоральными процессами в Молдавии и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе.Дипмиссия напомнила, что год назад подобные обвинения со стороны властей Молдавии уже выдвигались, они привели к решению официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в стране. Тогда Россия также приняла ответные меры. В посольстве не исключают, что сейчас готовится почва для аналогичного шага.Посольство России призвало молдавские власти воздержаться от недружественных решений на основе ложных обвинений.В августе прошлого года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и нынешний глава МИД республики Михай Попшой.Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
https://ria.ru/20240801/mid-1963368478.html
https://ria.ru/20240731/moldaviya-1963239928.html
https://ria.ru/20240729/moldaviya-1962631376.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911137266_157:0:2528:1778_1920x0_80_0_0_d140ae088e39053a1c9f342073a713cb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, в мире
Молдавия, Россия, В мире
СМИ: российского посла вызвали в МИД Молдавии после обысков в парламенте

TV6: МИД Молдавии вызвал посла России Васнецова после обысков в парламенте

© Sputnik / OsmatescoМинистерство иностранных дел Молдавии
Министерство иностранных дел Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Sputnik / Osmatesco
Министерство иностранных дел Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 авг - РИА Новости. Посол РФ в Молдавии Олег Васнецов вызван в МИД республики в связи с обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене, сообщил телеканала TV6.
Ранее в среду Служба информации и безопасности Молдавии вместе с прокуратурой по борьбе с преступностью и особым делам провели обыски в здании парламента. Генпрокуратура республики сообщила, что в ходе следственных мероприятий были задержаны на 72 часа чиновник парламента и сотрудник пограничной полиции, которых обвиняют в государственной измене. Ряд молдавских СМИ опубликовал информацию, что одним из подозреваемых является глава юридического отдела парламента Ион Крянгэ. Согласно публикациям, он якобы передавал секретные сведения сотрудникам посольства России в Молдавии.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
В Молдавии сотрудника посольства России объявили персоной нон грата
10:31
"Посол России в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД в связи со вчерашним обысками в парламенте и обвинениями задержанных в госизмене в пользу не указанного иностранного государства", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
Посольство России в Молдавии отвергло обвинения в СМИ в причастности его сотрудников к шпионажу. В заявлении дипмиссии говорится, что эти обвинения являются очередным проявлением искусственно нагнетаемых антироссийских настроений в Молдавии. В диппредставительстве считают, что нынешние "вбросы" о якобы шпионской деятельности российских дипломатов связаны с электоральными процессами в Молдавии и попытками определенных сил использовать "шпионскую тему" в предвыборной борьбе.
Дипмиссия напомнила, что год назад подобные обвинения со стороны властей Молдавии уже выдвигались, они привели к решению официального Кишинева радикально сократить численность сотрудников российских загранучреждений в стране. Тогда Россия также приняла ответные меры. В посольстве не исключают, что сейчас готовится почва для аналогичного шага.
Лидеры оппозиционных молдавских партий в составе политического блока Победа - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Блок "Победа" в Молдавии будет добиваться восстановления связей с Россией
Вчера, 16:55
Посольство России призвало молдавские власти воздержаться от недружественных решений на основе ложных обвинений.
В августе прошлого года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. Сокращение численности российских дипломатов в Молдавии является продолжением недружественных действий Кишинева по отношению к Москве, заявил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В ответ на это в Москве было принято решение о запрете на въезд для 18 молдавских депутатов парламента, среди которых оказался и нынешний глава МИД республики Михай Попшой.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Власти Молдавии вытирают ноги о конституцию, заявила глава Гагаузии
29 июля, 11:15
 
МолдавияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала