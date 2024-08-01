https://ria.ru/20240801/mitsubishi-1963402469.html

Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda

Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda - РИА Новости, 01.08.2024

Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda

Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в области производства электромобилей и внедрения... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:28

2024-08-01T12:28

2024-08-01T12:28

экономика

авто

европа

nissan motor

honda motor

mitsubishi motors

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154873/58/1548735826_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_38e034ec22b76c15f0baf84f7e24b67a.jpg

ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в области производства электромобилей и внедрения интеллектуальных технологий, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в четверг, говорится в пресс-релизе на сайте Honda Motor. "Компании Nissan и Honda работают над дальнейшим расширением инициатив с целью достижения углеродной нейтральности и общества, где нет ДТП. Ведутся различные обсуждения с учетом возможных вариантов сотрудничества в таких сферах, как технологии по электрификации, разработка ПО… Участие Mitsubishi Motors не только внесет новые знания и сильные стороны, но и даст толчок взаимодействию и новым бизнес-возможностям", - отмечается в документе. Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault. В марте этого года Nissan Motor объявил о подписании меморандума о взаимном сотрудничестве в области производства электромобилей с Honda Motor.

https://ria.ru/20240130/toyota-1924265367.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, европа, nissan motor, honda motor, mitsubishi motors , renault clio