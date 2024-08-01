Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda
Mitsubishi присоединится к альянсу Nissan и Honda в области электромобилей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi . Архивное фото
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Японский автопроизводитель Mitsubishi Motors присоединяется к альянсу Nissan Motor и Honda Motor в области производства электромобилей и внедрения интеллектуальных технологий, соответствующий меморандум о намерениях был подписан в четверг, говорится в пресс-релизе на сайте Honda Motor.
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"Компании Nissan и Honda работают над дальнейшим расширением инициатив с целью достижения углеродной нейтральности и общества, где нет ДТП. Ведутся различные обсуждения с учетом возможных вариантов сотрудничества в таких сферах, как технологии по электрификации, разработка ПО… Участие Mitsubishi Motors не только внесет новые знания и сильные стороны, но и даст толчок взаимодействию и новым бизнес-возможностям", - отмечается в документе.
Осенью прошлого года Nissan Motor объявил, что на фоне роста популярности электрокаров в мире все новые модели для европейского рынка будут полностью электрифицированы, а к 2030 году компания планирует полностью отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе. Также автопроизводитель заявлял, что разрабатывает планы в области ПО и электромобилей вне своего альянса с Renault.
В марте этого года Nissan Motor объявил о подписании меморандума о взаимном сотрудничестве в области производства электромобилей с Honda Motor.