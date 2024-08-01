https://ria.ru/20240801/mishustin-1963404823.html

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов - РИА Новости, 01.08.2024

Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов

Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:37

2024-08-01T12:37

2024-08-01T13:11

экономика

россия

дальний восток

магадан

михаил мишустин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка должна быть четко рассчитана, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Они в том числе обсудили вопросы модернизации аэропортовой инфраструктуры. Так, за шесть лет предстоит отремонтировать и привести в порядок 75 аэропортов, в том числе взлетно-посадочные полосы и сами здания, напомнил глава кабмина. Он упомянул, что в рамках недавней поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири они вместе с главой Росавиации ознакомились с ходом работ по модернизации аэропортов в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. "Все объекты, которые мы с вами посетили на Дальнем Востоке и в Сибири, показали, что эффективность наших усилий зависит от того, как выстроен диалог с инвесторами, насколько внимательно к ним относятся, насколько сходимость финансовой модели получается. Ну и поддержка государственная, конечно, должна быть четко рассчитана", - подчеркнул Мишустин на встрече с Ядровым. По его словам, важно также сделать все необходимое для улучшения условий и создания новых возможностей для динамичного развития всей отрасли и Росавиации, построить соответствующую инфраструктуру, чтобы по необходимым стандартам и регламентам исполнять все решения, связанные с безопасностью полетов.

https://ria.ru/20240207/aeroport-1925832612.html

россия

дальний восток

магадан

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экономика, россия, дальний восток, магадан, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)