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Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов - РИА Новости, 01.08.2024
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12:37 01.08.2024 (обновлено: 13:11 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mishustin-1963404823.html
Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов
Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов - РИА Новости, 01.08.2024
Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов
Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:37
2024-08-01T13:11
экономика
россия
дальний восток
магадан
михаил мишустин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка должна быть четко рассчитана, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Они в том числе обсудили вопросы модернизации аэропортовой инфраструктуры. Так, за шесть лет предстоит отремонтировать и привести в порядок 75 аэропортов, в том числе взлетно-посадочные полосы и сами здания, напомнил глава кабмина. Он упомянул, что в рамках недавней поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири они вместе с главой Росавиации ознакомились с ходом работ по модернизации аэропортов в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске. "Все объекты, которые мы с вами посетили на Дальнем Востоке и в Сибири, показали, что эффективность наших усилий зависит от того, как выстроен диалог с инвесторами, насколько внимательно к ним относятся, насколько сходимость финансовой модели получается. Ну и поддержка государственная, конечно, должна быть четко рассчитана", - подчеркнул Мишустин на встрече с Ядровым. По его словам, важно также сделать все необходимое для улучшения условий и создания новых возможностей для динамичного развития всей отрасли и Росавиации, построить соответствующую инфраструктуру, чтобы по необходимым стандартам и регламентам исполнять все решения, связанные с безопасностью полетов.
https://ria.ru/20240207/aeroport-1925832612.html
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экономика, россия, дальний восток, магадан, михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Дальний Восток, Магадан, Михаил Мишустин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Мишустин рассказал, от чего зависит эффективность модернизации аэропортов

Мишустин: эффективность модернизации аэропортов зависит от диалога с инвесторами

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров во время встречи. 1 августа 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Эффективность усилий по модернизации аэропортов в России в ближайшие шесть лет во многом будет зависеть от диалога с инвесторами, государственная поддержка должна быть четко рассчитана, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Премьер в четверг встретился с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Они в том числе обсудили вопросы модернизации аэропортовой инфраструктуры. Так, за шесть лет предстоит отремонтировать и привести в порядок 75 аэропортов, в том числе взлетно-посадочные полосы и сами здания, напомнил глава кабмина. Он упомянул, что в рамках недавней поездки в регионы Дальнего Востока и Сибири они вместе с главой Росавиации ознакомились с ходом работ по модернизации аэропортов в Магадане, Хабаровске, Новосибирске и Горно-Алтайске.
«
"Все объекты, которые мы с вами посетили на Дальнем Востоке и в Сибири, показали, что эффективность наших усилий зависит от того, как выстроен диалог с инвесторами, насколько внимательно к ним относятся, насколько сходимость финансовой модели получается. Ну и поддержка государственная, конечно, должна быть четко рассчитана", - подчеркнул Мишустин на встрече с Ядровым.
По его словам, важно также сделать все необходимое для улучшения условий и создания новых возможностей для динамичного развития всей отрасли и Росавиации, построить соответствующую инфраструктуру, чтобы по необходимым стандартам и регламентам исполнять все решения, связанные с безопасностью полетов.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокМагаданМихаил МишустинФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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