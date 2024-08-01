МИД Венгрии опроверг сообщения о вето на заявление ЕС по Венесуэле
МИД: Венгрия не накладывала вето на общее заявление ЕС по выборам в Венесуэле
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 1 авг - РИА Новости. Представитель МИД Венгрии Мате Пацолаи опроверг заявления о том, что Будапешт наложил вето на общее заявление ЕС по итогам выборов в Венесуэле и заявил порталу Telex, что Венгрия присоединилась к резолюции после изучения сообщений из Венесуэлы.
Ранее газета Politico со ссылкой на чиновников сообщила, что ЕС из-за вето Венгрии не смог выступить с единым заявлением об обеспокоенности выборами в Венесуэле.
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"Это фейк, что Венгрия наложила вето на заявление. Мы ждали сообщений из Венесуэлы и, изучив их, присоединились к совместной резолюции Евросоюза", - заявил Пацолаи.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. Министр обороны сообщил о 48 пострадавших, один военный погиб. Задержаны 749 человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве после беспорядков, устроенных венесуэльской оппозицией, заявили, что она должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.