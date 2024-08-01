https://ria.ru/20240801/mid-1963345474.html
МИД: Россия готова работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
МИД: Россия готова работать по урегулированию на Украине с учетом реалий - РИА Новости, 01.08.2024
МИД: Россия готова работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
Россия готова взаимодействовать со всеми, кто стремится способствовать урегулированию кризиса на Украине с учетом российских интересов и нынешних реалий,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:25
2024-08-01T07:25
2024-08-01T07:25
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ватикан
мария захарова
пьетро паролин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия готова взаимодействовать со всеми, кто стремится способствовать урегулированию кризиса на Украине с учетом российских интересов и нынешних реалий, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментируя недавний визит госсекретаря Ватикан Пьетро Паролина на Украину, она отметила, что его заявления "в целом идут в русле посреднической линии Ватикана". "С учетом значимости фигуры госсекретаря в иерархии Римско-католической церкви, безусловно, со всей серьезностью подходим к его высказываниям, рассматривая их как официальную позицию Святого Престола",- сказала она. "По состоянию на сегодняшний день официальных запросов относительно визита в Россию Паролина к нам не поступало", - сообщила также Захарова. "Диалог с Ватиканом продолжается. Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учетом известных интересов России и существующих реалий", - заключила она.
https://ria.ru/20240124/vatikan-1923121212.html
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в мире, россия, украина, ватикан, мария захарова, пьетро паролин, римско-католическая церковь
В мире, Россия, Украина, Ватикан, Мария Захарова, Пьетро Паролин, Римско-католическая церковь
МИД: Россия готова работать по урегулированию на Украине с учетом реалий
МИД: РФ готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию на Украине