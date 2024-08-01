Рейтинг@Mail.ru
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:09 01.08.2024 (обновлено: 12:22 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mi-38-1963396649.html
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России - РИА Новости, 01.08.2024
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России
Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:09
2024-08-01T12:22
россия
магадан
ми-38
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963398983_0:489:1620:1400_1920x0_80_0_0_3cf21ed802b06e493fca7f1b94396119.jpg
МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация Колымы". "Руководство и весь коллектив компании "Авиация Колымы" поздравляет Смердову Милану Ивановну с присвоением звания "Первая в мире женщина- пилот вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России и международного агентства регистрации рекордов "Interrecord"!", - говорится в сообщении. Уточняется, что Смердова закончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского в 2020 году. Летный стаж составляет 4 года, в компании "Авиация Колымы" Милана работает 2,5 года в должности второго пилота.
https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html
россия
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963398983_0:439:1620:1654_1920x0_80_0_0_4ebcbdeb90fc0c7b114d87dfc233cc2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, магадан, ми-38, общество
Россия, Магадан, Ми-38, Общество
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России

Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом Ми-38 в мире

© Фото : ОГУП "Авиация Колымы"/ВКонтактеМилана Смердова из Магадана, получившая звание "Первой женщины-пилота вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России
Милана Смердова из Магадана, получившая звание Первой женщины-пилота вертолета Ми-38 от Книги Рекордов России - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : ОГУП "Авиация Колымы"/ВКонтакте
Милана Смердова из Магадана, получившая звание "Первой женщины-пилота вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация Колымы".
«
"Руководство и весь коллектив компании "Авиация Колымы" поздравляет Смердову Милану Ивановну с присвоением звания "Первая в мире женщина- пилот вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России и международного агентства регистрации рекордов "Interrecord"!", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Смердова закончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского в 2020 году. Летный стаж составляет 4 года, в компании "Авиация Колымы" Милана работает 2,5 года в должности второго пилота.
Самолет МиГ-19 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Смертоносный "Фермер". Первый советский истребитель, обогнавший звук
5 января, 08:00
 
РоссияМагаданМи-38Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала