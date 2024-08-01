https://ria.ru/20240801/mi-38-1963396649.html

Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России

Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России - РИА Новости, 01.08.2024

Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России

Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:09

2024-08-01T12:09

2024-08-01T12:22

россия

магадан

ми-38

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963398983_0:489:1620:1400_1920x0_80_0_0_3cf21ed802b06e493fca7f1b94396119.jpg

МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация Колымы". "Руководство и весь коллектив компании "Авиация Колымы" поздравляет Смердову Милану Ивановну с присвоением звания "Первая в мире женщина- пилот вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России и международного агентства регистрации рекордов "Interrecord"!", - говорится в сообщении. Уточняется, что Смердова закончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского в 2020 году. Летный стаж составляет 4 года, в компании "Авиация Колымы" Милана работает 2,5 года в должности второго пилота.

https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html

россия

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, магадан, ми-38, общество