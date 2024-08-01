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Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России - РИА Новости, 01.08.2024
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России
Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:09
2024-08-01T12:09
2024-08-01T12:22
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МАГАДАН, 1 авг - РИА Новости. Двадцатишестилетняя Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом вертолета Ми-38 в мире и вошла в Книгу Рекордов России, сообщает компания "Авиация Колымы". "Руководство и весь коллектив компании "Авиация Колымы" поздравляет Смердову Милану Ивановну с присвоением звания "Первая в мире женщина- пилот вертолета Ми-38" от Книги Рекордов России и международного агентства регистрации рекордов "Interrecord"!", - говорится в сообщении. Уточняется, что Смердова закончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского в 2020 году. Летный стаж составляет 4 года, в компании "Авиация Колымы" Милана работает 2,5 года в должности второго пилота.
https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html
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россия, магадан, ми-38, общество
Россия, Магадан, Ми-38, Общество
Первая женщина-пилот Ми-38 вошла в Книгу Рекордов России
Милана Смердова из Магадана стала первой женщиной-пилотом Ми-38 в мире