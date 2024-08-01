https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:35
2024-08-01T19:35
2024-08-01T23:58
россия
дмитрий медведев
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на страну. "Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240801/kreml-1963510682.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Дмитрий Медведев, Обмен заключенными между Россией и Западом
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Медведев: хочется, чтобы предатели сгнили в застенке, но полезнее вытащить своих