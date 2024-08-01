https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html

Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев

Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2024

Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T19:35

2024-08-01T19:35

2024-08-01T23:58

россия

дмитрий медведев

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на страну. "Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240801/kreml-1963510682.html

россия

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Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, обмен заключенными между россией и западом