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Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2024
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19:35 01.08.2024 (обновлено: 23:58 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/medvedev-1963526540.html
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев - РИА Новости, 01.08.2024
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:35
2024-08-01T23:58
россия
дмитрий медведев
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на страну. "Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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россия, дмитрий медведев, обмен заключенными между россией и западом
Россия, Дмитрий Медведев, Обмен заключенными между Россией и Западом
Иногда полезнее "вытащить своих" в обмен на предателей, заявил Медведев

Медведев: хочется, чтобы предатели сгнили в застенке, но полезнее вытащить своих

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "хочется, чтобы предатели России сгнили в застенке", но полезнее вытащить своих граждан, работавших на страну.
«
"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Кремль обещает своевременно прокомментировать обмен заключенными
Вчера, 18:09
 
РоссияДмитрий МедведевОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
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