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На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады - РИА Новости, 01.08.2024
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады
Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:11
2024-08-01T11:11
2024-08-01T11:32
нижний тагил
происшествия
свердловская область
россия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов."Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.По факту происшествия на место оперативно выехали медицинские службы, в том числе 5 бригад скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
https://ria.ru/20240801/dom-1963376370.html
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РИА Новости
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нижний тагил, происшествия, свердловская область, россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Нижний Тагил, Происшествия, Свердловская область, Россия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады
На место обрушения подъезда в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские две бригады