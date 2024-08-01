https://ria.ru/20240801/mediki-1963378549.html

На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады

На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады - РИА Новости, 01.08.2024

На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады

Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:11

2024-08-01T11:11

2024-08-01T11:32

нижний тагил

происшествия

свердловская область

россия

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов."Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.По факту происшествия на место оперативно выехали медицинские службы, в том числе 5 бригад скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.

https://ria.ru/20240801/dom-1963376370.html

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нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижний тагил, происшествия, свердловская область, россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле