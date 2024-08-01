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На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады - РИА Новости, 01.08.2024
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11:11 01.08.2024 (обновлено: 11:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mediki-1963378549.html
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады - РИА Новости, 01.08.2024
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады
Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:11
2024-08-01T11:32
нижний тагил
происшествия
свердловская область
россия
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов."Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.По факту происшествия на место оперативно выехали медицинские службы, в том числе 5 бригад скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
https://ria.ru/20240801/dom-1963376370.html
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нижний тагил, происшествия, свердловская область, россия, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Нижний Тагил, Происшествия, Свердловская область, Россия, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
На место обрушения в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские бригады

На место обрушения подъезда в Нижнем Тагиле выслали авиамедицинские две бригады

© Фото : соцсетиОбрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : соцсети
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Две авиамедицинские бригады направлены для помощи пострадавшим при обрушении подъездов в Свердловской области, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что в жилом доме в Нижнем Тагиле произошло обрушение первого и второго подъездов, спасатели приступили к разбору завалов.
Обрушение жилого дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Глава Свердловской области выехал на место ЧП в жилом доме в Нижнем Тагиле
11:05
"Два вертолета с медицинскими бригадами на борту и передвижной медицинский комплекс, оснащенный эвакуационными модулями и медоборудованием, направлены из Екатеринбурга для помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.
По факту происшествия на место оперативно выехали медицинские службы, в том числе 5 бригад скорой медицинской помощи, уточнили в пресс-службе. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф.
Кемерово - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
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Нижний ТагилПроисшествияСвердловская областьРоссияВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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