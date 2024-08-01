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Секреты Мавзолея Ленина: необычный саркофаг и научная лаборатория

Секреты Мавзолея Ленина: необычный саркофаг и научная лаборатория - РИА Новости, 01.08.2024

Секреты Мавзолея Ленина: необычный саркофаг и научная лаборатория

Под звуки похоронного марша 1 августа 1924 года на Красной площади открыли Мавзолей В. И. Ленина. Сколько всего было усыпальниц, как устроен саркофаг,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:00

2024-08-01T08:00

2024-08-01T13:12

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Под звуки похоронного марша 1 августа 1924 года на Красной площади открыли Мавзолей В. И. Ленина. Сколько всего было усыпальниц, как устроен саркофаг, выдержавший несколько покушений, и что исследует лаборатория по сохранению тела вождя — в материале РИА Новости.ПредшественникиПервый — деревянный — мавзолей появился сразу после смерти Ленина. Алексей Щусев спроектировал его буквально за несколько часов, а возвели здание всего за три дня. Именно в нем открылась лаборатория по окончательному бальзамированию тела Владимира Ильича, так сказать, на века. Вторая усыпальница (тоже деревянная) была более основательной. Ее-то и открыли 1 августа. Ну а привычный нам каменный мавзолей появился только в 1930-м. Гранитное сооружение весит почти десять тысяч тонн и расположено в самой высокой точке Красной площади.Секреты саркофагаПо его поводу долго спорили. Гроб предлагали сделать закрытым, но в итоге установили стеклянный. Задача по проектированию была невероятно сложной. И не только потому, что в нем надо поддерживать постоянную температуру. Саркофаг неспроста имеет форму перевернутой трапеции: угол от отражения делает стекло невидимым для смотрящего. В верхней части поместили зеркальные лампы и светильники с розовым оттенком, чтобы Ленин выглядел как живой.Окончательно гроб установили в мавзолее уже по окончании Великой Отечественной войны. На саркофаг несколько раз покушались — однажды разбили стекло, осколки слегка повредили тело, но бальзамировщики справились с восстановлением. В мавзолее было совершено и несколько терактов — злоумышленники взрывали самодельные бомбы, несколько человек тогда погибли. Но армированное стекло сохранило вождя от любых происшествий.Эвакуация и маскировкаВо время Великой Отечественной войны тело Ленина вместе с лабораторией по поддержанию его сохранности эвакуировали в Тюмень. Гитлер лично приказывал захватить Москву, стереть мавзолей и Красную площадь с лица земли — подготовили даже специальную саперную команду. Чтобы усыпальницу не разбомбили с воздуха, здание замаскировали. По проекту художников Федора Федоровского и Бориса Иофана сделали временный каркас в виде дома. Одновременно погасили и зачехлили рубиновые звезды на кремлевских башнях. Покрыли стойкими красками золотые главы церквей и соборов. Нарисовали на Кремлевской стене, на Красной и Ивановской площадях окна и двери, чтобы сверху все выглядело как обычный жилой квартал. Во многом это и спасло от налетов фашистских самолетов.Соседство со СталинымПосле смерти Сталина решили забальзамировать его тело и положить рядом с Лениным. Сохранился единственный снимок двух вождей в мавзолее — его на маленькую камеру тайком сделал зарубежный турист. Но в 1961-м Иосифа Виссарионовича похоронили у Кремлевской стены, в некрополе.Кстати, именно Сталин был одним из первых, кто еще при жизни Владимира Ильича высказался о необходимости сохранения тела Ленина, аргументировав идею тем, что это "не противоречит старым русским обычаям". Трибуна Она на долгое время стала символом советского государства — на ней стояли лидеры страны во время парадов. Для удобства пожилых руководителей трибуну даже оборудовали эскалатором-подъемником. А в нижней части мавзолея устроили небольшой буфет, чтобы во время ноябрьских демонстраций можно было выпить чай или кофе и не простудиться. Лаборатория и "дублеры"После войны ее существенно расширили — у Ленина появились "дублеры", тела неизвестных погибших или умерших людей, которых никто не разыскивал. Именно на них проводили и проводят эксперименты по сохранению. Самого вождя специальная комиссия осматривала каждые пять лет. Продолжительные опыты дали феноменальный результат: изменения стали практически неуловимыми при всех современных научных способах контроля.Кроме того, лаборатория работала и над сохранением тел многих зарубежных политических лидеров: Георгия Димитрова, Хо Ши Мина, Чойбалсана, Агостиньо Нето. Все эти бальзамировки окончились успешно, правда, сегодня можно увидеть лишь тело Хо Ши Мина — остальные были в итоге перезахоронены.Кроме того, в лаборатории проводят многочисленные геронтологические опыты. Так что мавзолей, по сути, — настоящий научный центр. И это уже не раз становилось аргументом в пользу сохранения усыпальницы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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