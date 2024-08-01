Секреты Мавзолея Ленина: необычный саркофаг и научная лаборатория
Сто лет назад на Красной площади открылся Мавзолей Ленина
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости, Павел Сурков. Под звуки похоронного марша 1 августа 1924 года на Красной площади открыли Мавзолей В. И. Ленина. Сколько всего было усыпальниц, как устроен саркофаг, выдержавший несколько покушений, и что исследует лаборатория по сохранению тела вождя — в материале РИА Новости.
Предшественники
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Похороны Ленина 27 января 1924 года. Траурная процессия на Красной площади в Москве
Похороны Ленина 27 января 1924 года. Траурная процессия на Красной площади в Москве
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Первый, временный деревянный мавзолей был возведен ко дню похорон Владимира Ильича Ульянова (Ленина) по проекту академика А. В. Щусева. Он простоял до весны 1924 года
Первый, временный деревянный мавзолей был возведен ко дню похорон Владимира Ильича Ульянова (Ленина) по проекту академика А. В. Щусева. Он простоял до весны 1924 года
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Похороны Ленина 27 января 1924 года. Траурная процессия на Красной площади в Москве
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Первый, временный деревянный мавзолей был возведен ко дню похорон Владимира Ильича Ульянова (Ленина) по проекту академика А. В. Щусева. Он простоял до весны 1924 года
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Первый — деревянный — мавзолей появился сразу после смерти Ленина. Алексей Щусев спроектировал его буквально за несколько часов, а возвели здание всего за три дня. Именно в нем открылась лаборатория по окончательному бальзамированию тела Владимира Ильича, так сказать, на века. Вторая усыпальница (тоже деревянная) была более основательной. Ее-то и открыли 1 августа.
Ну а привычный нам каменный мавзолей появился только в 1930-м. Гранитное сооружение весит почти десять тысяч тонн и расположено в самой высокой точке Красной площади.
Секреты саркофага
© РИА Новости / С. Коган | Перейти в медиабанкРепродукция картины "Ленин в Мавзолее" художника Евгения Александровича Кацмана. Пастель, бумага. 1931 год. Оригинал находится в Музее В.И.Ленина.
Репродукция картины "Ленин в Мавзолее" художника Евгения Александровича Кацмана. Пастель, бумага. 1931 год. Оригинал находится в Музее В.И.Ленина.
По его поводу долго спорили. Гроб предлагали сделать закрытым, но в итоге установили стеклянный. Задача по проектированию была невероятно сложной. И не только потому, что в нем надо поддерживать постоянную температуру. Саркофаг неспроста имеет форму перевернутой трапеции: угол от отражения делает стекло невидимым для смотрящего. В верхней части поместили зеркальные лампы и светильники с розовым оттенком, чтобы Ленин выглядел как живой.
Окончательно гроб установили в мавзолее уже по окончании Великой Отечественной войны.
На саркофаг несколько раз покушались — однажды разбили стекло, осколки слегка повредили тело, но бальзамировщики справились с восстановлением. В мавзолее было совершено и несколько терактов — злоумышленники взрывали самодельные бомбы, несколько человек тогда погибли. Но армированное стекло сохранило вождя от любых происшествий.
Эвакуация и маскировка
© РИА Новости / Николай Максимов | Перейти в медиабанкВид на Красную площадь. В центре — Мавзолей В. И. Ленина
Вид на Красную площадь. В центре — Мавзолей В. И. Ленина
Во время Великой Отечественной войны тело Ленина вместе с лабораторией по поддержанию его сохранности эвакуировали в Тюмень. Гитлер лично приказывал захватить Москву, стереть мавзолей и Красную площадь с лица земли — подготовили даже специальную саперную команду.
Чтобы усыпальницу не разбомбили с воздуха, здание замаскировали. По проекту художников Федора Федоровского и Бориса Иофана сделали временный каркас в виде дома. Одновременно погасили и зачехлили рубиновые звезды на кремлевских башнях. Покрыли стойкими красками золотые главы церквей и соборов. Нарисовали на Кремлевской стене, на Красной и Ивановской площадях окна и двери, чтобы сверху все выглядело как обычный жилой квартал. Во многом это и спасло от налетов фашистских самолетов.
Соседство со Сталиным
© РИА Новости / Виктор Ахломов | Перейти в медиабанкМосквичи и гости столицы СССР в очереди к памятнику-усыпальнице на Красной площади, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина
Москвичи и гости столицы СССР в очереди к памятнику-усыпальнице на Красной площади, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина
После смерти Сталина решили забальзамировать его тело и положить рядом с Лениным. Сохранился единственный снимок двух вождей в мавзолее — его на маленькую камеру тайком сделал зарубежный турист. Но в 1961-м Иосифа Виссарионовича похоронили у Кремлевской стены, в некрополе.
Кстати, именно Сталин был одним из первых, кто еще при жизни Владимира Ильича высказался о необходимости сохранения тела Ленина, аргументировав идею тем, что это "не противоречит старым русским обычаям".
Трибуна
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкПразднование 1 Мая на Красной площади. На трибуне Мавзолея В. И. Ленина (справа налево): Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев; член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов; член Политбюро ЦК КПСС Константин Устинович Черненко
Празднование 1 Мая на Красной площади. На трибуне Мавзолея В. И. Ленина (справа налево): Генеральный секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев; член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов; член Политбюро ЦК КПСС Константин Устинович Черненко
Она на долгое время стала символом советского государства — на ней стояли лидеры страны во время парадов. Для удобства пожилых руководителей трибуну даже оборудовали эскалатором-подъемником. А в нижней части мавзолея устроили небольшой буфет, чтобы во время ноябрьских демонстраций можно было выпить чай или кофе и не простудиться.
Лаборатория и "дублеры"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛюди заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
Люди заходят в Мавзолей В. И. Ленина на Красной площади в Москве
После войны ее существенно расширили — у Ленина появились "дублеры", тела неизвестных погибших или умерших людей, которых никто не разыскивал. Именно на них проводили и проводят эксперименты по сохранению. Самого вождя специальная комиссия осматривала каждые пять лет. Продолжительные опыты дали феноменальный результат: изменения стали практически неуловимыми при всех современных научных способах контроля.
Кроме того, лаборатория работала и над сохранением тел многих зарубежных политических лидеров: Георгия Димитрова, Хо Ши Мина, Чойбалсана, Агостиньо Нето.
Все эти бальзамировки окончились успешно, правда, сегодня можно увидеть лишь тело Хо Ши Мина — остальные были в итоге перезахоронены.
Кроме того, в лаборатории проводят многочисленные геронтологические опыты. Так что мавзолей, по сути, — настоящий научный центр. И это уже не раз становилось аргументом в пользу сохранения усыпальницы.