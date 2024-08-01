https://ria.ru/20240801/matvienko-1963387156.html

Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России

Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T11:40

2024-08-01T11:40

2024-08-01T11:40

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валентина матвиенко

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совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. "Я уверена в том, что должна быть в зависимости от потребностей нашей экономики, на основе межправительственных, иных межведомственных документов нужно в странах СНГ, мы знаем, какие страны СНГ обладают избыточными ресурсами, организовывать специальные курсы по подготовке таких граждан для работы в Российской Федерации", - сказала она в ходе пресс-конференции.Она уточнила, что обучение должно включать изучение русского языка, законодательства РФ, чтобы "они были законопослушными гражданами". "И подключение работодателей, которые заинтересованы, к этой работе, в пополнении трудовых ресурсов", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20240801/matvienko-1963370227.html

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россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, общество