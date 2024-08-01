https://ria.ru/20240801/matvienko-1963387156.html
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:40
2024-08-01T11:40
2024-08-01T11:40
россия
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_0:41:700:435_1920x0_80_0_0_06c26694af216b131896c8a395fe0dd3.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. "Я уверена в том, что должна быть в зависимости от потребностей нашей экономики, на основе межправительственных, иных межведомственных документов нужно в странах СНГ, мы знаем, какие страны СНГ обладают избыточными ресурсами, организовывать специальные курсы по подготовке таких граждан для работы в Российской Федерации", - сказала она в ходе пресс-конференции.Она уточнила, что обучение должно включать изучение русского языка, законодательства РФ, чтобы "они были законопослушными гражданами". "И подключение работодателей, которые заинтересованы, к этой работе, в пополнении трудовых ресурсов", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963370227.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100035/90/1000359006_49:0:672:467_1920x0_80_0_0_08ef4d73fdde0051a9fb78b0f2c76948.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России
Матвиенко: нужно организовать в странах СНГ курсы подготовки к работе в России