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Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России - РИА Новости, 01.08.2024
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11:40 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963387156.html
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:40
2024-08-01T11:40
россия
валентина матвиенко
снг
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ. &quot;Я уверена в том, что должна быть в зависимости от потребностей нашей экономики, на основе межправительственных, иных межведомственных документов нужно в странах СНГ, мы знаем, какие страны СНГ обладают избыточными ресурсами, организовывать специальные курсы по подготовке таких граждан для работы в Российской Федерации&quot;, - сказала она в ходе пресс-конференции.Она уточнила, что обучение должно включать изучение русского языка, законодательства РФ, чтобы "они были законопослушными гражданами". "И подключение работодателей, которые заинтересованы, к этой работе, в пополнении трудовых ресурсов", - добавила Матвиенко.
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россия, валентина матвиенко, снг, совет федерации рф, общество
Россия, Валентина Матвиенко, СНГ, Совет Федерации РФ, Общество
Матвиенко призвала страны СНГ подготавливать граждан к работе в России

Матвиенко: нужно организовать в странах СНГ курсы подготовки к работе в России

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала организовывать в странах СНГ курсы по подготовке граждан для будущей работы в РФ.
«

"Я уверена в том, что должна быть в зависимости от потребностей нашей экономики, на основе межправительственных, иных межведомственных документов нужно в странах СНГ, мы знаем, какие страны СНГ обладают избыточными ресурсами, организовывать специальные курсы по подготовке таких граждан для работы в Российской Федерации", - сказала она в ходе пресс-конференции.

Она уточнила, что обучение должно включать изучение русского языка, законодательства РФ, чтобы "они были законопослушными гражданами".
"И подключение работодателей, которые заинтересованы, к этой работе, в пополнении трудовых ресурсов", - добавила Матвиенко.
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РоссияВалентина МатвиенкоСНГСовет Федерации РФОбщество
 
 
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