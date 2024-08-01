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Граждане США не будут доверять ни Харрис, ни Трампу, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
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11:27 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963383045.html
Граждане США не будут доверять ни Харрис, ни Трампу, заявила Матвиенко
Граждане США не будут доверять ни Харрис, ни Трампу, заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
Граждане США не будут доверять ни Харрис, ни Трампу, заявила Матвиенко
Раскол в американском обществе очень серьезный, доверия избирателей к любому победителю на выборах президента не будет, считает спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T11:27
2024-08-01T11:27
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совет федерации рф
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Раскол в американском обществе очень серьезный, доверия избирателей к любому победителю на выборах президента не будет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко &quot;Кто бы ни был избран, мне кажется, это усилит раскол в американском обществе, который уже очень серьезный. И доверия избирателей к результатам при любом исходе точно не будет&quot;, - сказала Матвиенко на пресс-конференции.Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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в мире, сша, огайо, валентина матвиенко, джо байден, камала харрис, совет федерации рф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Валентина Матвиенко, Джо Байден, Камала Харрис, Совет Федерации РФ, Выборы президента США — 2024
Граждане США не будут доверять ни Харрис, ни Трампу, заявила Матвиенко

Матвиенко: в США серьезный раскол, доверия к любому победителю выборов не будет

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге
Дональд Трамп на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Раскол в американском обществе очень серьезный, доверия избирателей к любому победителю на выборах президента не будет, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко
«

"Кто бы ни был избран, мне кажется, это усилит раскол в американском обществе, который уже очень серьезный. И доверия избирателей к результатам при любом исходе точно не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции.

Президент США Джо Байден ранее на фоне опасений по поводу его здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок и выдвинул вице-президента США Камалу Харрис в качестве замены его кандидатуры. Ей еще предстоит официально выиграть номинацию Демократической партии, хотя, согласно сообщениям прессы, у нее уже достаточно внутрипартийной поддержки.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс.
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В миреСШАОгайоВалентина МатвиенкоДжо БайденКамала ХаррисСовет Федерации РФВыборы президента США — 2024
 
 
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