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Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции
Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:39
2024-08-01T10:39
2024-08-01T11:01
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. В ходе выступления Матвиенко заявила, что с незаконной миграцией необходимо бороться, ее не должно быть. При этом законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила Матвиенко. "И вот такой негативный фон создает именно незаконная миграция и коррупционный фон на фоне незаконной миграции. Вот я считаю, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, это недопустимо. Вот здесь должны работать и правоохранительные органы", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html
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здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции
Матвиенко: именно незаконная миграция создает негативный фон в России