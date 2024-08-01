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Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции - РИА Новости, 01.08.2024
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10:39 01.08.2024 (обновлено: 11:01 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963370227.html
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции - РИА Новости, 01.08.2024
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции
Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:39
2024-08-01T11:01
здоровье - общество
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. В ходе выступления Матвиенко заявила, что с незаконной миграцией необходимо бороться, ее не должно быть. При этом законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила Матвиенко. "И вот такой негативный фон создает именно незаконная миграция и коррупционный фон на фоне незаконной миграции. Вот я считаю, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, это недопустимо. Вот здесь должны работать и правоохранительные органы", - сказала Матвиенко.
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здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Здоровье - Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции

Матвиенко: именно незаконная миграция создает негативный фон в России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
«
В ходе выступления Матвиенко заявила, что с незаконной миграцией необходимо бороться, ее не должно быть. При этом законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила Матвиенко.
"И вот такой негативный фон создает именно незаконная миграция и коррупционный фон на фоне незаконной миграции. Вот я считаю, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, это недопустимо. Вот здесь должны работать и правоохранительные органы", - сказала Матвиенко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
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Здоровье - ОбществоРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФ
 
 
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