https://ria.ru/20240801/matvienko-1963370227.html

Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции

Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции - РИА Новости, 01.08.2024

Матвиенко призвала бороться с коррупцией в сфере незаконной миграции

Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:39

2024-08-01T10:39

2024-08-01T11:01

здоровье - общество

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Именно незаконная миграция создает негативный фон в РФ, коррупция в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. В ходе выступления Матвиенко заявила, что с незаконной миграцией необходимо бороться, ее не должно быть. При этом законы в данной сфере плохо работают, нарушителям удается их обходить, отметила Матвиенко. "И вот такой негативный фон создает именно незаконная миграция и коррупционный фон на фоне незаконной миграции. Вот я считаю, коррупционность в этой сфере должна приравниваться к самым тяжким преступлениям, это недопустимо. Вот здесь должны работать и правоохранительные органы", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20240723/migratsiya-1961061471.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф