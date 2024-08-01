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Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
Новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:31
2024-08-01T10:31
2024-08-01T11:01
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных уступок" Украине не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Новые воссоединенные регионы – Луганская, Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области - теперь составные части России, что закреплено в нашей конституции. Наша конституция запрещает какое-либо отторжение территорий РФ. Надо, чтобы это все услышали. Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, валентина матвиенко, в мире
Украина, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
Матвиенко: Украина не получит территориальных уступок, Конституция это запрещает