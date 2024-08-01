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Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
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10:31 01.08.2024 (обновлено: 11:01 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/matvienko-1963368576.html
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко - РИА Новости, 01.08.2024
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко
Новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:31
2024-08-01T11:01
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных уступок" Украине не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Новые воссоединенные регионы – Луганская, Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области - теперь составные части России, что закреплено в нашей конституции. Наша конституция запрещает какое-либо отторжение территорий РФ. Надо, чтобы это все услышали. Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
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украина, россия, валентина матвиенко, в мире
Украина, Россия, Валентина Матвиенко, В мире
Украине не будет никаких "территориальных уступок", заявила Матвиенко

Матвиенко: Украина не получит территориальных уступок, Конституция это запрещает

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Новые воссоединенные регионы теперь являются составными частями России, Конституция РФ запрещает отторжение территорий страны, поэтому никаких "территориальных уступок" Украине не будет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Новые воссоединенные регионы – Луганская, Донецкая Народные Республики, Запорожская и Херсонская области - теперь составные части России, что закреплено в нашей конституции. Наша конституция запрещает какое-либо отторжение территорий РФ. Надо, чтобы это все услышали. Никаких территориальных уступок по этим четырем воссоединенным территориям не может быть и не будет", - сказала Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.
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