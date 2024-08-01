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Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле

Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле - РИА Новости, 01.08.2024

Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:30

2024-08-01T08:30

2024-08-01T08:32

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на осле". Ранее Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу. "Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал Маск в социальной сети X. Помимо прочего, в Гуантанамо находится тюрьма. Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. Президент Венесуэлы до этого заявлял, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html

https://ria.ru/20240730/venesuela-1962830291.html

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в мире, венесуэла, гуантанамо (город), куба, николас мадуро, илон маск, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024