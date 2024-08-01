Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:30 01.08.2024 (обновлено: 08:32 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mask-1963349955.html
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле - РИА Новости, 01.08.2024
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:30
2024-08-01T08:32
в мире
венесуэла
гуантанамо (город)
куба
николас мадуро
илон маск
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_a82b65b5f45644362b494407c90c7c31.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на осле". Ранее Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу. "Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал Маск в социальной сети X. Помимо прочего, в Гуантанамо находится тюрьма. Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. Президент Венесуэлы до этого заявлял, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html
https://ria.ru/20240730/venesuela-1962830291.html
венесуэла
гуантанамо (город)
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971140_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_3f6305b4b1c61b570ceddfaeed8c97e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, гуантанамо (город), куба, николас мадуро, илон маск, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Гуантанамо (город), Куба, Николас Мадуро, Илон Маск, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле

Маск заявил, что идет за президентом Венесуэлы Мадуро и отвезет его в Гуантанамо

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на осле".
Ранее Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Маск принял вызов президента Венесуэлы
Вчера, 22:32
"Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал Маск в социальной сети X.
Помимо прочего, в Гуантанамо находится тюрьма.
Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. Президент Венесуэлы до этого заявлял, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
Протесты в Каракасе - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Власти Венесуэлы призвали людей выйти на манифестацию
30 июля, 05:17
 
В миреВенесуэлаГуантанамо (город)КубаНиколас МадуроИлон МаскДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала