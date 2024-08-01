Маск заявил, что отвезет Мадуро в Гуантанамо на осле
Маск заявил, что идет за президентом Венесуэлы Мадуро и отвезет его в Гуантанамо
© AP Photo / Leon NealИлон Маск
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х заявил, что идет за президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и "отвезет его в Гуантанамо на Кубе на осле".
Ранее Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу.
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"Я иду за тобой, Мадуро. Я отвезу тебя в Гуантанамо на осле", - написал Маск в социальной сети X.
Помимо прочего, в Гуантанамо находится тюрьма.
Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. Президент Венесуэлы до этого заявлял, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, кроме того, Мадуро сообщал о более чем 1200 задержанных по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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