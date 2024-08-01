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Маск заметил странную деталь в запросе про Трампа
Маск заметил странную деталь в запросе про Трампа - РИА Новости, 01.08.2024
Маск заметил странную деталь в запросе про Трампа
Google на запрос о выступлении кандидата в президенты США Дональда Трампа "подсовывает" речь его соперницы Камалы Харрис, на это обратил внимание на своей... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T05:34
2024-08-01T05:34
2024-08-01T08:00
в мире
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илон маск
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Google на запрос о выступлении кандидата в президенты США Дональда Трампа "подсовывает" речь его соперницы Камалы Харрис, на это обратил внимание на своей странице американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.“Только что написал в Google "выступление Трампа", и первым результатом была Камала” – написал Маск в соцсети X, опубликовав соответствующий скриншот.Ранее предприниматель предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США — у нее включена блокировка на поисковый запрос про Трампа. Бизнесмен приложил скриншот, на котором видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.
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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, камала харрис, google
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Камала Харрис, Google
Маск заметил странную деталь в запросе про Трампа
Маск: Google выдает по запросу о выступлении Трампа речь Камалы Харрис
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Google на запрос о выступлении кандидата в президенты США Дональда Трампа "подсовывает" речь его соперницы Камалы Харрис, на это обратил внимание на своей странице американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.
“Только что написал в Google "выступление Трампа", и первым результатом была Камала” – написал Маск в соцсети X, опубликовав соответствующий скриншот.
Ранее предприниматель предположил, что компания Google вмешивается в выборы президента США — у нее включена блокировка на поисковый запрос про Трампа. Бизнесмен приложил скриншот, на котором видно, что при написании в поисковой строке запроса "президент Дональд" браузер предлагает такие варианты поиска, как "президент Дональд Дак" и "президент Дональд Рейган".
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден
, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис
.