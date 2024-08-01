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СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения - РИА Новости, 01.08.2024
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23:16 01.08.2024 (обновлено: 23:53 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/mali-1963563884.html
СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения
СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения - РИА Новости, 01.08.2024
СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения
Террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения, пишет французская газета Le Monde со... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T23:16
2024-08-01T23:53
в мире
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник. &quot;По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. &lt;...&gt; По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения&quot;, — говорится в публикации.При этом источник, близкий к сепаратистскому движению, заявил, что обучение работе с дронами проходило в малийской области Томбукту. Представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал, не сообщив деталей, что у боевиков есть связи с украинцами, "как и со всеми — французами, американцами и другими". Он не стал подтверждать информацию об обучении с дронами, но отметил, что "все материальные средства, необходимые для противостояния противнику, были использованы". Неназванный высокопоставленный член сепаратистского движения заявил газете, что боевики обменялись информацией с украинской стороной о "возможностях и методах работы "Вагнера" и обещания украинцев этим не ограничивались. При этом, как пишет газета, некоторым из высокопоставленных членов CSP-DPA не понравилось недавнее выступление представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. По данным СМИ, боевики опасаются последствий возможного распространения украинского конфликта на территорию Мали.В начале недели группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам. По ее словам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
https://ria.ru/20240801/mali-1963464929.html
https://ria.ru/20240730/rassledovanie-1963046363.html
https://ria.ru/20240729/vagner-1962611889.html
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в мире, украина, мали, мария захарова
В мире, Украина, Мали, Мария Захарова
СМИ: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения

Monde: террористы из Мали ездили на Украину для прохождения там обучения

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения обучения, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на малийский военный источник.
«

"По словам источников, сотрудничество не ограничивается обменом разведданными: украинские спецслужбы обучали малийских повстанцев обращению с небольшими самодельными дронами, оснащенными взрывчаткой. <...> По словам малийского военного источника, члены CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения", — говорится в публикации.

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При этом источник, близкий к сепаратистскому движению, заявил, что обучение работе с дронами проходило в малийской области Томбукту.
Представитель CSP-DPA Мохамед Эльмаулуд Рамадан признал, не сообщив деталей, что у боевиков есть связи с украинцами, "как и со всеми — французами, американцами и другими". Он не стал подтверждать информацию об обучении с дронами, но отметил, что "все материальные средства, необходимые для противостояния противнику, были использованы".
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Неназванный высокопоставленный член сепаратистского движения заявил газете, что боевики обменялись информацией с украинской стороной о "возможностях и методах работы "Вагнера" и обещания украинцев этим не ограничивались. При этом, как пишет газета, некоторым из высокопоставленных членов CSP-DPA не понравилось недавнее выступление представителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Андрея Юсова, в котором тот раскрыл информацию о сотрудничестве между сторонами. По данным СМИ, боевики опасаются последствий возможного распространения украинского конфликта на территорию Мали.
В начале недели группа "Вагнер" заявила, что с 22 по 27 июля вела ожесточенные бои с боевиками в Мали, в районе города Тинзаутин, и понесла потери среди бойцов, включая командира штурмового отряда. До этого сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что факт сотрудничества Киева с террористами в Сахеле не вызывает удивления, поскольку Украина сама неоднократно прибегала к террористическим методам. По ее словам, Москва активно привлекает внимание мирового сообщества к подобным действиям киевского режима.
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