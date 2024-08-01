https://ria.ru/20240801/mali-1963464929.html
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2024
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров
Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:02
2024-08-01T16:02
2024-08-01T16:02
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бамако
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с его малийским коллегой Абдулаем Диопом. Разговор состоялся в четверг по инициативе малийской стороны. "С российской стороны выражен твердый настрой продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами", - говорится в комментарии.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бамако, москва, мали, сергей лавров, абдулай диоп, россия
В мире, Бамако, Москва, Мали, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Россия
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров
МИД: Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности ВС