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Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2024
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16:02 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/mali-1963464929.html
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2024
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров
Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:02
2024-08-01T16:02
в мире
бамако
москва
мали
сергей лавров
абдулай диоп
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с его малийским коллегой Абдулаем Диопом. Разговор состоялся в четверг по инициативе малийской стороны. "С российской стороны выражен твердый настрой продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами", - говорится в комментарии.
https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html
бамако
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в мире, бамако, москва, мали, сергей лавров, абдулай диоп, россия
В мире, Бамако, Москва, Мали, Сергей Лавров, Абдулай Диоп, Россия
Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров

МИД: Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности ВС

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащие армии Мали
Военнослужащие армии Мали - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Военнослужащие армии Мали . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с его малийским коллегой Абдулаем Диопом.
Разговор состоялся в четверг по инициативе малийской стороны.
«
"С российской стороны выражен твердый настрой продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами", - говорится в комментарии.
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В миреБамакоМоскваМалиСергей ЛавровАбдулай ДиопРоссия
 
 
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