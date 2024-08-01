https://ria.ru/20240801/mali-1963464929.html

Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров

Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров - РИА Новости, 01.08.2024

Россия будет помогать армии Мали в повышении боеспособности, заявил Лавров

Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:02

2024-08-01T16:02

2024-08-01T16:02

в мире

бамако

москва

мали

сергей лавров

абдулай диоп

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва продолжит оказывать поддержку Бамако в повышении боеспособности национальных вооружённых сил Мали, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского дипведомства по итогам телефонного разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с его малийским коллегой Абдулаем Диопом. Разговор состоялся в четверг по инициативе малийской стороны. "С российской стороны выражен твердый настрой продолжать оказывать необходимую поддержку Бамако в решении острых социально-экономических проблем, повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в интересах борьбы с сохраняющимися террористическими угрозами", - говорится в комментарии.

https://ria.ru/20240618/mali-1953569176.html

бамако

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бамако, москва, мали, сергей лавров, абдулай диоп, россия