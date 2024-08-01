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Мадуро предложил Маску приехать на бой - РИА Новости, 01.08.2024
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02:09 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/maduro-1963330012.html
Мадуро предложил Маску приехать на бой
Мадуро предложил Маску приехать на бой - РИА Новости, 01.08.2024
Мадуро предложил Маску приехать на бой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:09
2024-08-01T02:09
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КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. "Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе - ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам. Ранее президент Венесуэлы сообщил, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.
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в мире, венесуэла, марс, сша, илон маск, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Марс, США, Илон Маск, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро предложил Маску приехать на бой

Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу

© AP Photo / Fernando VergaraПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства.
Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс.
«
"Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе - ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам.
Ранее президент Венесуэлы сообщил, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.
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