https://ria.ru/20240801/maduro-1963330012.html
Мадуро предложил Маску приехать на бой
Мадуро предложил Маску приехать на бой - РИА Новости, 01.08.2024
Мадуро предложил Маску приехать на бой
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T02:09
2024-08-01T02:09
2024-08-01T02:09
в мире
венесуэла
марс
сша
илон маск
николас мадуро
выборы президента венесуэлы — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962609663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6a866b98c17157e3a54b578bf2e47138.jpg
КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. "Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе - ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам. Ранее президент Венесуэлы сообщил, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.
https://ria.ru/20240801/maduro-1963329841.html
венесуэла
марс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1d/1962609663_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_53f9d8be8f1fa00d8c36b212b9417fc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, марс, сша, илон маск, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Марс, США, Илон Маск, Николас Мадуро, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро предложил Маску приехать на бой
Мадуро предложил Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу