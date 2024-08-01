https://ria.ru/20240801/maduro-1963330012.html

Мадуро предложил Маску приехать на бой

Мадуро предложил Маску приехать на бой - РИА Новости, 01.08.2024

Мадуро предложил Маску приехать на бой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T02:09

2024-08-01T02:09

2024-08-01T02:09

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КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил миллиардеру Илону Маску приехать на бой с ним в Венесуэлу, следует из слов главы государства. Ранее Маск принял вызов на бой от лидера Венесуэлы, но при этом выдвинул условие: если победит сам миллиардер, то Мадуро уйдет с поста, если победит президент, то ему будет организован бесплатный полет на Марс. "Маск принял мой вызов. Илон Маск, давай сделаем это (Мадуро показал позу, как в боксе - ред.), но приезжай сюда, я - здесь. Если я выиграю, я приму твое (предложение) о путешествии на Марс, но ты полетишь со мной", - сказал Мадуро журналистам. Ранее президент Венесуэлы сообщил, что, по его мнению, Маск одержим идеей управлять Венесуэлой. Кроме того, миллиардер наряду с властями США и колумбийским наркотрафиком финансировал беспорядки в стране.

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в мире, венесуэла, марс, сша, илон маск, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024