https://ria.ru/20240801/maduro-1963324052.html

Мадуро призвал Гонсалеса и Мачадо предстать перед правосудием

Мадуро призвал Гонсалеса и Мачадо предстать перед правосудием - РИА Новости, 01.08.2024

Мадуро призвал Гонсалеса и Мачадо предстать перед правосудием

Лидеры оппозиции Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо должны предстать перед правосудием, сказал журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:49

2024-08-01T00:49

2024-08-01T10:57

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КАРАКАС, 1 авг - РИА Новости. Лидеры оппозиции Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо должны предстать перед правосудием, сказал журналистам президент Венесуэлы Николас Мадуро. "Если вы спрашиваете моего мнения как у гражданина, эти люди должны быть за решеткой... Как глава государства я сказал бы, что должно быть правосудие. Они должны перестать прятаться и прийти в прокуратуру", - сказал президент, отвечая на вопрос, что должно произойти с Мачадо и Гонсалесом. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. В понедельник, 29 июля, в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, пострадали 77 силовиков, задержаны 1062 человека по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и о терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.

https://ria.ru/20240731/maduro-1963312826.html

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в мире, венесуэла, каракас, москва, николас мадуро, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф