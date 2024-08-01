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В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста - РИА Новости, 01.08.2024
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03:23 01.08.2024 (обновлено: 09:54 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/london-1963334761.html
В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста
В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста - РИА Новости, 01.08.2024
В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста
Более ста человек были задержаны в Лондоне недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на акции протеста из-за нападения в Саутпорте,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:23
2024-08-01T09:54
в мире
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кир стармер
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более ста человек были задержаны в Лондоне недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на акции протеста из-за нападения в Саутпорте, сообщила полиция столицы. Ранее издание Telegraph сообщило, что несколько сотен протестующих собрались недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. После невыполнения требования освободить въезд на Даунинг-стрит толпа начала бросать бутылки и файеры в полицию - правоохранители ответили массовыми задержаниями нарушителей порядка. "Более 100 человек были задержаны за такие правонарушения, как беспорядки с применением насилия, нападение на сотрудника службы экстренной помощи и нарушение условий проведения акции протеста", - говорится в заявлении полиции. По данным телеканала Sky News, протестующие собрались перед резиденцией на протест под названием "Хватит - значит, хватит" после того, как были озвучены неподтвержденные утверждения о том, что напавший на детей в Саутпорте - беженец. Демонстранты скандировали патриотические песни и антииммигрантские лозунги. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка.
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в мире, лондон, великобритания, мерсисайд, кир стармер, тейлор свифт (певица)
В мире, Лондон, Великобритания, Мерсисайд, Кир Стармер, Тейлор Свифт (певица)
В Лондоне задержали более ста человек на акции протеста

В Лондоне на акции протеста у резиденции премьера задержали более ста человек

© AFP 2024 / BENJAMIN CREMELПолицейские задерживают протестующего во время демонстрации недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024
Полицейские задерживают протестующего во время демонстрации недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AFP 2024 / BENJAMIN CREMEL
Полицейские задерживают протестующего во время демонстрации недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Более ста человек были задержаны в Лондоне недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на акции протеста из-за нападения в Саутпорте, сообщила полиция столицы.
Ранее издание Telegraph сообщило, что несколько сотен протестующих собрались недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. После невыполнения требования освободить въезд на Даунинг-стрит толпа начала бросать бутылки и файеры в полицию - правоохранители ответили массовыми задержаниями нарушителей порядка.
«
"Более 100 человек были задержаны за такие правонарушения, как беспорядки с применением насилия, нападение на сотрудника службы экстренной помощи и нарушение условий проведения акции протеста", - говорится в заявлении полиции.
По данным телеканала Sky News, протестующие собрались перед резиденцией на протест под названием "Хватит - значит, хватит" после того, как были озвучены неподтвержденные утверждения о том, что напавший на детей в Саутпорте - беженец. Демонстранты скандировали патриотические песни и антииммигрантские лозунги.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт. В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка.
Столкновения с полицией в английском городе Саутпорте. 30 июля 2024 года - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
В Англии после гибели детей прошли столкновения с полицией
Вчера, 01:14
 
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