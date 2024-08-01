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В Лондоне около резиденции премьера задержали десятки протестующих - РИА Новости, 01.08.2024
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01:08 01.08.2024 (обновлено: 09:43 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/london-1963326233.html
В Лондоне около резиденции премьера задержали десятки протестующих
В Лондоне около резиденции премьера задержали десятки протестующих - РИА Новости, 01.08.2024
В Лондоне около резиденции премьера задержали десятки протестующих
Несколько сотен протестующих собрались недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T01:08
2024-08-01T09:43
в мире
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько сотен протестующих собрались недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт, но не разошлись после установленного лимита времени на протест, в результате столкновения с полицейскими задержаны "десятки" человек, сообщает издание Telegraph. "Сотни людей собрались у Даунинг-стрит в Лондоне... Столичная полиция предупредила, что "любые беспорядки будут быстро пресекаться", и разрешила протестующим оставаться в непосредственной близости от въездных ворот на Даунинг-стрит до 20.30 (22.30 мск), после чего покинуть территорию... толпа бросала в полицию файеры и бутылки. Когда истек срок, отведенный для протеста, офицеры окружили протестующих и произвели десятки арестов", - говорится в публикации. По данным телеканала Sky News, протестующие собрались перед резиденцией на протест под названием "Хватит - значит, хватит" после того, как были озвучены неподтвержденные утверждения о том, что напавший на детей в Саутпорте - беженец. В материале телеканала отмечается, что демонстранты скандировали песню "Правь, Британия!", лозунги "спасите наших детей" и "хватит лодок" (речь о тех, на которых беженцы прибывают в Великобританию через пролив Ла-Манш). В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка. Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
https://ria.ru/20240731/stolknoveniya-1963052881.html
https://ria.ru/20240730/deti-1962940804.html
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в мире, великобритания, лондон, мерсисайд, кир стармер
В мире, Великобритания, Лондон, Мерсисайд, Кир Стармер
В Лондоне около резиденции премьера задержали десятки протестующих

Telegraph: около резиденции премьера Британии задержали десятки протестующих

© AFP 2024 / BENJAMIN CREMELПротестующие недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне, собравшиеся после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024
Протестующие недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне, собравшиеся после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AFP 2024 / BENJAMIN CREMEL
Протестующие недалеко от резиденции британского премьера Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне, собравшиеся после случая с нападением на детей в городе Саутпорт. 31 июля 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько сотен протестующих собрались недалеко от резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит в Лондоне после случая с нападением на детей в городе Саутпорт, но не разошлись после установленного лимита времени на протест, в результате столкновения с полицейскими задержаны "десятки" человек, сообщает издание Telegraph.
«
"Сотни людей собрались у Даунинг-стрит в Лондоне... Столичная полиция предупредила, что "любые беспорядки будут быстро пресекаться", и разрешила протестующим оставаться в непосредственной близости от въездных ворот на Даунинг-стрит до 20.30 (22.30 мск), после чего покинуть территорию... толпа бросала в полицию файеры и бутылки. Когда истек срок, отведенный для протеста, офицеры окружили протестующих и произвели десятки арестов", - говорится в публикации.
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Вчера, 01:14
По данным телеканала Sky News, протестующие собрались перед резиденцией на протест под названием "Хватит - значит, хватит" после того, как были озвучены неподтвержденные утверждения о том, что напавший на детей в Саутпорте - беженец.
В материале телеканала отмечается, что демонстранты скандировали песню "Правь, Британия!", лозунги "спасите наших детей" и "хватит лодок" (речь о тех, на которых беженцы прибывают в Великобританию через пролив Ла-Манш).
В среду начальник полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди сообщила, что британские правоохранители задержали трех человек в ходе беспорядков в английском городе Саутпорт, вспыхнувших после поножовщины, из-за которой погибли три ребенка.
Полиция британского графства Мерсисайд в понедельник сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Правоохранители задержали 17-летнего подростка, он был направлен в полицейский участок для допроса. Полицейские также подтвердили, что не связывают нападение с терроризмом. По данным полиции, нападение, предположительно, произошло во время занятий для детей по танцам в стиле американской исполнительницы Тейлор Свифт.
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В миреВеликобританияЛондонМерсисайдКир Стармер
 
 
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