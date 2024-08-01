https://ria.ru/20240801/limit-1963335263.html

Средний лимит по кредитам в России достиг рекордных 109 тысяч рублей

Средний лимит по кредитам в России достиг рекордных 109 тысяч рублей - РИА Новости, 01.08.2024

Средний лимит по кредитам в России достиг рекордных 109 тысяч рублей

Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:26

2024-08-01T03:26

2024-08-01T03:26

экономика

россия

олег лагуткин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947449649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3220c4e371c89188cd34d896f1410ccb.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Средний лимит по кредитным картам в России в июне достиг рекордных 109,2 тысячи рублей, а к концу года может вырасти до 113-117 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в компании "Скоринг Бюро". По их данным, средний лимит по кредитным картам по итогам июня вырос на 14,4% в годовом выражении и на 5,1% в месячном - до 109,2 тысячи рублей. Это стало новым историческим рекордом. Предыдущий максимум был зафиксирован в апреле 2024 года - 104,4 тысячи рублей. А отметку в 100 тысяч рублей показатель впервые преодолел в июле 2023 года. "Можно предположить, что лимит по картам может продолжить свой поступательный рост и к концу года зафиксируется в диапазоне 113-117 тысяч рублей", - прокомментировал РИА Новости генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. По его словам, рост среднего установленного лимита по кредитным картам обусловлен в основном изменением спроса потребителей. "Установленный лимит растет вслед за ростом запрашиваемого лимита. Некоторое снижение лимита в мае является следствием традиционной сезонности – меньшего числа рабочих дней в этом месяце", - пояснил он. По данным бюро, количество выданных кредитных карт за шесть месяцев 2024 года выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 13,1 миллиона штук, а объем выдач вырос на 16% - до 1,3 триллиона рублей. Совокупный портфель кредитных карт по итогам июня достиг 3,8 триллиона рублей, на 39,4% превысив уровень июня прошлого года.

https://ria.ru/20231030/tsb-1906157982.html

https://ria.ru/20240607/klyuchevaya_stavka-1951189677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, олег лагуткин