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Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" - РИА Новости, 01.08.2024
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Культура
 
20:24 01.08.2024
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Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor"
Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" - РИА Новости, 01.08.2024
Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor"
Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" Сергей Левитин, об этом сообщил Игорь Сукачев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:24
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" Сергей Левитин, об этом сообщил Игорь Сукачев в своем Telegram-канале."Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы "СерьГа", — написал он.Левитину было 62 года."Страшное горе.. Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы Mordor, наше музыкальное сердце…Сергей Левитин. Нет слов.. Царствие Небесное тебе, Брат!" — написали в соцсети "ВКонтакте" представители группы "Mordor".Причина смерти музыканта не сообщается.Музыкант участвовал в создании таких рок-групп, как "СерьГа" и "Mordor", а также выступал совместно с коллективом "Ва-банкъ" и был саунд-продюсером альбомов группы "Алиса".
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музыка, культура, новости культуры, алиса
Музыка, Культура, Культура, Новости культуры, Алиса
Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor"

Гитарист "СерьГи" и "Mordor" Сергей Левитин умер в 62 года

© Сергей Левитин/ВКонтактеГитарист Сергей Левитин
Гитарист Сергей Левитин - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Сергей Левитин/ВКонтакте
Гитарист Сергей Левитин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" Сергей Левитин, об этом сообщил Игорь Сукачев в своем Telegram-канале.
"Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы "СерьГа", — написал он.
Левитину было 62 года.
"Страшное горе.. Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы Mordor, наше музыкальное сердце…Сергей Левитин. Нет слов.. Царствие Небесное тебе, Брат!" — написали в соцсети "ВКонтакте" представители группы "Mordor".
Причина смерти музыканта не сообщается.
Музыкант участвовал в создании таких рок-групп, как "СерьГа" и "Mordor", а также выступал совместно с коллективом "Ва-банкъ" и был саунд-продюсером альбомов группы "Алиса".
 
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