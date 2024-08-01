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Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor"

Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" - РИА Новости, 01.08.2024

Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor"

Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" Сергей Левитин, об этом сообщил Игорь Сукачев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:24

2024-08-01T20:24

2024-08-01T20:24

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Умер гитарист групп "СерьГа" и "Mordor" Сергей Левитин, об этом сообщил Игорь Сукачев в своем Telegram-канале."Сегодня не стало Сергея Левитина, гитариста группы "СерьГа", — написал он.Левитину было 62 года."Страшное горе.. Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы Mordor, наше музыкальное сердце…Сергей Левитин. Нет слов.. Царствие Небесное тебе, Брат!" — написали в соцсети "ВКонтакте" представители группы "Mordor".Причина смерти музыканта не сообщается.Музыкант участвовал в создании таких рок-групп, как "СерьГа" и "Mordor", а также выступал совместно с коллективом "Ва-банкъ" и был саунд-продюсером альбомов группы "Алиса".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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