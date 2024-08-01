https://ria.ru/20240801/lazareva-1963469607.html
Суд признал законным заочный арест телеведущей Лазаревой*
Суд признал законным заочный арест телеведущей Лазаревой* - РИА Новости, 01.08.2024
Суд признал законным заочный арест телеведущей Лазаревой*
Мосгорсуд признал законным заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T16:23
2024-08-01T16:23
2024-08-01T16:23
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татьяна лазарева
московский городской суд
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по делу об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Замоскворецкий райсуд вынес решение о заочном аресте Лазаревой* 10 июля. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Согласно картотеке инстанции, ей вменили часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации, в том числе в интернете). Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Ранее МВД объявило Лазареву* в розыск, а Росфинмониторинг внес ее в реестр террористов и экстремистов.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240723/sud-1961461684.html
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происшествия, россия, москва, татьяна лазарева, московский городской суд
Происшествия, Россия, Москва, Татьяна Лазарева, Московский городской суд
Суд признал законным заочный арест телеведущей Лазаревой*
Мосгорсуд признал законным заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой