Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий
Путин поручил разработать модель содержания лабораторий для привлечения ученых
© iStock.com / gorodenkoffДевушка-ученый во время работы в лаборатории
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать финансовую модель содержания и эффективного использования лабораторий, которые созданы в рамках реализации мер по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и в которых успешно завершена реализация соответствующих проектов. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.