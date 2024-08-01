https://ria.ru/20240801/laboratorii-1963363068.html

Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий

Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий - РИА Новости, 01.08.2024

Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T10:09

2024-08-01T10:09

2024-08-01T10:46

наука

владимир путин

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать финансовую модель содержания и эффективного использования лабораторий, которые созданы в рамках реализации мер по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и в которых успешно завершена реализация соответствующих проектов. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

https://ria.ru/20240724/mishustin-1961655868.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия