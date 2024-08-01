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Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий - РИА Новости, 01.08.2024
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Наука
 
10:09 01.08.2024 (обновлено: 10:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/laboratorii-1963363068.html
Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий
Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий - РИА Новости, 01.08.2024
Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T10:09
2024-08-01T10:46
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации: правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать финансовую модель содержания и эффективного использования лабораторий, которые созданы в рамках реализации мер по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и в которых успешно завершена реализация соответствующих проектов. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
Путин поручил разработать финансовую модель содержания лабораторий

Путин поручил разработать модель содержания лабораторий для привлечения ученых

© iStock.com / gorodenkoffДевушка-ученый во время работы в лаборатории
Девушка-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Девушка-ученый во время работы в лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать финансовую модель содержания лабораторий, созданных для привлечения ведущих ученых, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с получателями мегагрантов и ведущими учеными опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: правительству Российской Федерации совместно с администрацией президента Российской Федерации с учетом ранее данных поручений разработать финансовую модель содержания и эффективного использования лабораторий, которые созданы в рамках реализации мер по привлечению ведущих ученых и молодых исследователей в российские образовательные организации высшего образования, научные организации и в которых успешно завершена реализация соответствующих проектов. Доклад - до 1 декабря 2024 года", - говорится в документе.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
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