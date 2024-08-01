https://ria.ru/20240801/krikalev-1963521563.html
"Роскосмос" опроверг сообщения об увольнении Крикалева
"Роскосмос" опроверг сообщения об увольнении Крикалева - РИА Новости, 01.08.2024
"Роскосмос" опроверг сообщения об увольнении Крикалева
Сергей Крикалев, занимающий должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, продолжает работать в госкорпорации, сообщили... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T19:02
2024-08-01T19:02
2024-08-01T19:02
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сергей крикалев
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Сергей Крикалев, занимающий должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам, продолжает работать в госкорпорации, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Сергей Крикалев продолжает работать в госкорпорации "Роскосмос". Сейчас он находится в отпуске", - говорится в сообщении. Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что Крикалев с 1 августа больше не является сотрудником "Роскосмоса" в связи с тем, что в госкорпорации сократили должности исполнительных директоров. Крикалев является единственным космонавтом среди топ-менеджеров "Роскосмоса". Также он один из всего четырёх человек, имеющих звания и Героя СССР, и Героя России. С 1988 по 2005 годы Крикалев совершил шесть космических полетов общей продолжительностью 803 суток и за это время выполнил восемь выходов в открытый космос, пробыв там 41 час 26 минут. До назначения исполнительным директором "Роскосмоса" Крикалев занимал должности вице-президента Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия", заместителя генконструктора этого же предприятия, а также начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
https://ria.ru/20240711/briks-1959080473.html
https://ria.ru/20240502/koptev-1943551353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, ссср, россия, сергей крикалев, роскосмос, ркк "энергия"
Космос - РИА Наука, СССР, Россия, Сергей Крикалев, Роскосмос, РКК "Энергия"
"Роскосмос" опроверг сообщения об увольнении Крикалева
"Роскосмос": Крикалев продолжает работать в госкорпорации, сейчас он в отпуске