Рейтинг@Mail.ru
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:26 01.08.2024 (обновлено: 23:57 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/kriger-1963539127.html
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца - РИА Новости, 01.08.2024
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:26
2024-08-01T23:57
в мире
москва
белоруссия
германия
александр лукашенко
обмен заключенными между россией и западом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963539667_0:0:1560:878_1920x0_80_0_0_7f46fa255d46714bac11cc469ce9f62d.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля. "Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html
москва
белоруссия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963539667_3:0:1235:924_1920x0_80_0_0_0c135afb537babc040f30f0098b5ac81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, белоруссия, германия, александр лукашенко, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Москва, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко, Обмен заключенными между Россией и Западом
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца

Кремль: Москва благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование Кригера

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкГражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару
Гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Гражданин Германии Рико Кригер, помилованный после приговора к смертной казни в Белоруссии за работу на СБУ, в аэропорту Москвы идет к самолету для вылета в Анкару
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля.
"Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена", - говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Лукашенко помиловал немца, приговоренного к казни в Белоруссии
30 июля, 19:32
 
В миреМоскваБелоруссияГерманияАлександр ЛукашенкоОбмен заключенными между Россией и Западом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала