https://ria.ru/20240801/kriger-1963539127.html

Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца

Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца - РИА Новости, 01.08.2024

Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца

Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T20:26

2024-08-01T20:26

2024-08-01T23:57

в мире

москва

белоруссия

германия

александр лукашенко

обмен заключенными между россией и западом

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля. "Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240730/kriger-1963016238.html

москва

белоруссия

германия

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Наталья Макарова

в мире, москва, белоруссия, германия, александр лукашенко, обмен заключенными между россией и западом