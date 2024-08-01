https://ria.ru/20240801/kriger-1963539127.html
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца - РИА Новости, 01.08.2024
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T20:26
2024-08-01T20:26
2024-08-01T23:57
в мире
москва
белоруссия
германия
александр лукашенко
обмен заключенными между россией и западом
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва благодарна президенту Белоруссии Александру Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера, сообщается на сайте Кремля. "Российская сторона благодарна президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за жест доброй воли и помилование приговорённого к смертной казни гражданина ФРГ Рико Кригера. Также в Москве признательны руководству всех стран, оказавших содействие в подготовке обмена", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, белоруссия, германия, александр лукашенко, обмен заключенными между россией и западом
В мире, Москва, Белоруссия, Германия, Александр Лукашенко, Обмен заключенными между Россией и Западом
Россия поблагодарила Лукашенко за помилование приговоренного к казни немца
Кремль: Москва благодарна Лукашенко за жест доброй воли и помилование Кригера