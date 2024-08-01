https://ria.ru/20240801/kreml-1963404357.html

В Кремле никак не прокомментировали возможный обмен заключенными

В Кремле никак не прокомментировали возможный обмен заключенными - РИА Новости, 01.08.2024

В Кремле никак не прокомментировали возможный обмен заключенными

У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:35

2024-08-01T12:35

2024-08-01T12:35

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сша

германия

эван гершкович

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о якобы готовящемся крупном обмене заключёнными между Россией, США, Германией и Белоруссией и о якобы возможности обмена журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. "Нет, по-прежнему у меня нет никаких комментариев по этой теме", - сказал Песков. Ранее Свердловский областной суд приговорил журналиста американской газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. ФСБ сообщила о задержании Гершковича 30 марта 2023 года. Таким образом, журналист провел под стражей 15 месяцев. Тема возможного обмена Гершковича была затронута в интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону - президент РФ упомянул в связи с этим человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное заключение по обвинению в убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, хотя пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков напрямую это не подтвердил.

https://ria.ru/20240719/gershkovich--1960841611.html

https://ria.ru/20240801/kaliningrad-1963355765.html

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россия, сша, германия, эван гершкович, дмитрий песков, в мире