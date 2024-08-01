https://ria.ru/20240801/krasnodar-1963324218.html

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T00:51

2024-08-01T00:51

2024-08-01T10:12

происшествия

россия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в доме в ульяновске

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров. Вечером в среду пожар был локализован. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Краснодаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20240709/pozhar-1958630104.html

россия

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происшествия, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске