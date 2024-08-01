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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:51
2024-08-01T00:51
2024-08-01T10:12
происшествия
россия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров. Вечером в среду пожар был локализован. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Краснодаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме