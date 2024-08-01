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В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024
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00:51 01.08.2024 (обновлено: 10:12 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/krasnodar-1963324218.html
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме - РИА Новости, 01.08.2024
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T00:51
2024-08-01T10:12
происшествия
россия
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в доме в ульяновске
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ. Ранее МЧС сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров. Вечером в среду пожар был локализован. "Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Краснодаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, россия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в доме в ульяновске
Происшествия, Россия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в доме в Ульяновске
В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

В Краснодаре ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме

© МЧС Краснодарского края/TelegramЛиквидация пожара в жилом здании по улице Чапаева в Краснодаре. 31 июля 2024
Ликвидация пожара в жилом здании по улице Чапаева в Краснодаре. 31 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© МЧС Краснодарского края/Telegram
Ликвидация пожара в жилом здании по улице Чапаева в Краснодаре. 31 июля 2024
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в многоквартирном доме в центре Краснодара, сообщает МЧС РФ.
Ранее МЧС сообщило, что 40 жильцов сами вышли на улицу из дома. На месте работают порядка 60 специалистов и 18 единиц техники, площадь пожара - 300 квадратных метров. Вечером в среду пожар был локализован.
«
"Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Краснодаре", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
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9 июля, 22:19
 
ПроисшествияРоссияКраснодарМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в доме в Ульяновске
 
 
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