https://ria.ru/20240801/krakh-1963395408.html

"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации

"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024

"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации

Продвижение российских военных приведет к краху ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:06

2024-08-01T12:06

в мире

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донецкая народная республика

скотт риттер

вооруженные силы украины

политика

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Продвижение российских военных приведет к краху ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", — рассказал он.По его словам, практически все, что предпринимает в отношении Украины российская сторона, склоняет ситуацию в пользу России.В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.

https://ria.ru/20240801/tagesspiegel-1963359842.html

https://ria.ru/20240801/yle-1963373201.html

украина

россия

донецкая народная республика

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы украины, политика