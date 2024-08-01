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"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024
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12:06 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/krakh-1963395408.html
"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации
"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации - РИА Новости, 01.08.2024
"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации
Продвижение российских военных приведет к краху ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:06
2024-08-01T12:06
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
скотт риттер
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Продвижение российских военных приведет к краху ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону."Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", — рассказал он.По его словам, практически все, что предпринимает в отношении Украины российская сторона, склоняет ситуацию в пользу России.В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
https://ria.ru/20240801/tagesspiegel-1963359842.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, скотт риттер, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Политика
"Все ближе к краху". В США сделали заявление о ходе спецоперации

Риттер: продвижение российских военных приведет к краху ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Продвижение российских военных приведет к краху ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«
"Россия уверенно продвигается, заставляя Украину нести невероятные потери и подводя ВСУ все ближе к краху. Чего бы ни предпринимали украинцы, для россиян это не больше, чем помеха. Ни о каком переломе или угрозе поставить Россию на колени и речи быть не может", — рассказал он.
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По его словам, практически все, что предпринимает в отношении Украины российская сторона, склоняет ситуацию в пользу России.
В Генштабе ВСУ 29 июля заявили, что для киевских сил сложилась напряженная ситуация на красноармейском направлении.
В Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль села Прогресс и Евгеновка в ДНР. Евгеновка — населенный пункт в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс расположен к северу от нее, это один из рубежей обороны ВСУ у реки Волчья. Освобождение этих сел даст возможность вести наступление на Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел украинской армии в Донбассе.
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В миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСкотт РиттерВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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