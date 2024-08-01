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KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки - РИА Новости, 01.08.2024
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03:19 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kmz-1963334256.html
KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки
KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки - РИА Новости, 01.08.2024
KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) совместно с заводом "Камаз" и Научно-исследовательским автомобильным институтом (НАМИ)... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T03:19
2024-08-01T03:19
экономика
технологии
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) совместно с заводом "Камаз" и Научно-исследовательским автомобильным институтом (НАМИ) завершили первые в России совместные испытания в рамках импортозамещения гусеничных модулей, используемых на виброисточниках для геологоразведки, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Он пояснил, что виброисточник подает сильный вибрационный сигнал в землю, за счет отражения позволяет проанализировать характер залежи и их глубину. Ранее эти модули поставлялись в Россию и по всему миру французской компанией SERCEL. Это были машины NOMAD65 и NOMAD65NEO. "Мы достигли максимальных значений по скорости передвижения в условиях значительного уклона покрытия, наше изделие справилось с уклоном 20%. Такие показатели гарантируют высокую проходимость и возможность транспортного средства, оборудованного нашими гусеничными модулями, достичь самых труднодоступных мест", - сказал Даниленко. По его словам, комплект из четырех гусеничных модулей, установленных на первый российский цифровой виброисточник СВ-30-М3, прошел испытательную трассу, состоящую из серии уклонов, горные дороги, где преобладали покрытия из грунта и бетона. Осложнял испытания сильный дождь, ухудшающий сцепление резинотехнической гусеничной ленты с дорожным покрытие. "Изделия французской компании прошли полный реинжиниринг в стенах KMZ. Предприятие разработало конструкторскую документацию, подготовило технологические процессы для изготовления непосредственно на отечественных промышленных мощностях", - сказал Даниленко. По его словам, в настоящее время в России в эксплуатации находится достаточное количество таких машин, их регулярное использование требует своевременной замены модулей, текущего обслуживания, таким образом, образовывается два рынка сбыта в виде сопровождения эксплуатации французских машин, запасные части которым побольше части прекратили привозить в Россию. "Вторая ниш - это создание полностью отечественных машин на базе "Камаз", адаптация базовых шасси под создание виброисточников для глубокой геологоразведки", - отметил Даниленко. Данный проект выполняется в рамках постановления правительства РФ №208, где КМZ стал получателем гранта суммой 96 миллионов рублей для разработки конструкторской и технологической документации с присвоением лит О1. Предприятию необходимо было изготовить опытный образец и предъявить его на стендовых, ресурсных и испытаниях в условиях полигона в рамках программы Минпромторга "Технологический Суверенитет".
https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html
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экономика, технологии, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Технологии, Россия, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки

Холдинг KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки

© KMZПервые в РФ испытания спецмодулей геологоразведки
Первые в РФ испытания спецмодулей геологоразведки - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© KMZ
Первые в РФ испытания спецмодулей геологоразведки
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) совместно с заводом "Камаз" и Научно-исследовательским автомобильным институтом (НАМИ) завершили первые в России совместные испытания в рамках импортозамещения гусеничных модулей, используемых на виброисточниках для геологоразведки, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко.
Он пояснил, что виброисточник подает сильный вибрационный сигнал в землю, за счет отражения позволяет проанализировать характер залежи и их глубину. Ранее эти модули поставлялись в Россию и по всему миру французской компанией SERCEL. Это были машины NOMAD65 и NOMAD65NEO.
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"Мы достигли максимальных значений по скорости передвижения в условиях значительного уклона покрытия, наше изделие справилось с уклоном 20%. Такие показатели гарантируют высокую проходимость и возможность транспортного средства, оборудованного нашими гусеничными модулями, достичь самых труднодоступных мест", - сказал Даниленко.
По его словам, комплект из четырех гусеничных модулей, установленных на первый российский цифровой виброисточник СВ-30-М3, прошел испытательную трассу, состоящую из серии уклонов, горные дороги, где преобладали покрытия из грунта и бетона. Осложнял испытания сильный дождь, ухудшающий сцепление резинотехнической гусеничной ленты с дорожным покрытие.
«
"Изделия французской компании прошли полный реинжиниринг в стенах KMZ. Предприятие разработало конструкторскую документацию, подготовило технологические процессы для изготовления непосредственно на отечественных промышленных мощностях", - сказал Даниленко.
По его словам, в настоящее время в России в эксплуатации находится достаточное количество таких машин, их регулярное использование требует своевременной замены модулей, текущего обслуживания, таким образом, образовывается два рынка сбыта в виде сопровождения эксплуатации французских машин, запасные части которым побольше части прекратили привозить в Россию.
"Вторая ниш - это создание полностью отечественных машин на базе "Камаз", адаптация базовых шасси под создание виброисточников для глубокой геологоразведки", - отметил Даниленко.
Данный проект выполняется в рамках постановления правительства РФ №208, где КМZ стал получателем гранта суммой 96 миллионов рублей для разработки конструкторской и технологической документации с присвоением лит О1. Предприятию необходимо было изготовить опытный образец и предъявить его на стендовых, ресурсных и испытаниях в условиях полигона в рамках программы Минпромторга "Технологический Суверенитет".
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ЭкономикаТехнологииРоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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