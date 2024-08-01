https://ria.ru/20240801/kmz-1963334256.html

KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки

KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки - РИА Новости, 01.08.2024

KMZ завершил испытания гусеничных модулей для геологоразведки

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) совместно с заводом "Камаз" и Научно-исследовательским автомобильным институтом (НАМИ)... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T03:19

2024-08-01T03:19

2024-08-01T03:19

экономика

технологии

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963214674_0:377:720:782_1920x0_80_0_0_5ad59efee682ab31b260182ca08f8f2f.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) совместно с заводом "Камаз" и Научно-исследовательским автомобильным институтом (НАМИ) завершили первые в России совместные испытания в рамках импортозамещения гусеничных модулей, используемых на виброисточниках для геологоразведки, сообщил РИА Новости управляющий директор KMZ Михаил Даниленко. Он пояснил, что виброисточник подает сильный вибрационный сигнал в землю, за счет отражения позволяет проанализировать характер залежи и их глубину. Ранее эти модули поставлялись в Россию и по всему миру французской компанией SERCEL. Это были машины NOMAD65 и NOMAD65NEO. "Мы достигли максимальных значений по скорости передвижения в условиях значительного уклона покрытия, наше изделие справилось с уклоном 20%. Такие показатели гарантируют высокую проходимость и возможность транспортного средства, оборудованного нашими гусеничными модулями, достичь самых труднодоступных мест", - сказал Даниленко. По его словам, комплект из четырех гусеничных модулей, установленных на первый российский цифровой виброисточник СВ-30-М3, прошел испытательную трассу, состоящую из серии уклонов, горные дороги, где преобладали покрытия из грунта и бетона. Осложнял испытания сильный дождь, ухудшающий сцепление резинотехнической гусеничной ленты с дорожным покрытие. "Изделия французской компании прошли полный реинжиниринг в стенах KMZ. Предприятие разработало конструкторскую документацию, подготовило технологические процессы для изготовления непосредственно на отечественных промышленных мощностях", - сказал Даниленко. По его словам, в настоящее время в России в эксплуатации находится достаточное количество таких машин, их регулярное использование требует своевременной замены модулей, текущего обслуживания, таким образом, образовывается два рынка сбыта в виде сопровождения эксплуатации французских машин, запасные части которым побольше части прекратили привозить в Россию. "Вторая ниш - это создание полностью отечественных машин на базе "Камаз", адаптация базовых шасси под создание виброисточников для глубокой геологоразведки", - отметил Даниленко. Данный проект выполняется в рамках постановления правительства РФ №208, где КМZ стал получателем гранта суммой 96 миллионов рублей для разработки конструкторской и технологической документации с присвоением лит О1. Предприятию необходимо было изготовить опытный образец и предъявить его на стендовых, ресурсных и испытаниях в условиях полигона в рамках программы Минпромторга "Технологический Суверенитет".

https://ria.ru/20240513/kmz-1945485438.html

https://ria.ru/20240415/batiskaf-1940039304.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)