https://ria.ru/20240801/klichko-1963349177.html
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве - РИА Новости, 01.08.2024
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:22
2024-08-01T08:22
2024-08-01T08:33
в мире
жилье
киев
украина
виталий кличко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961391623_0:57:940:586_1920x0_80_0_0_deeb746db49e425c83cf6745e73a026b.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность. Ранее Кличко сообщил, что власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу. Он также пообещал, историческая постройка будет приведена в первозданный вид. "Снос усадьбы Зеленских - циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", - прокомментировал Кличко. Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации. В то же время власти страны, по данным издания, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию для защиты представляющих архитектурную ценность зданий. Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ", мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.
https://ria.ru/20231210/klichko-1914879036.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961391623_82:0:858:582_1920x0_80_0_0_03ecc49aa2d63e4be2e7f92346cb31a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жилье, киев, украина, виталий кличко
В мире, Жилье, Киев, Украина, Виталий Кличко
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве
Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico
возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.
Ранее Кличко сообщил, что власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу. Он также пообещал, историческая постройка будет приведена в первозданный вид.
«
"Снос усадьбы Зеленских - циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", - прокомментировал Кличко. Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации.
В то же время власти страны, по данным издания, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию для защиты представляющих архитектурную ценность зданий.
Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ", мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.