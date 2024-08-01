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Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве - РИА Новости, 01.08.2024
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08:22 01.08.2024 (обновлено: 08:33 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/klichko-1963349177.html
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве - РИА Новости, 01.08.2024
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T08:22
2024-08-01T08:33
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность. Ранее Кличко сообщил, что власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу. Он также пообещал, историческая постройка будет приведена в первозданный вид. "Снос усадьбы Зеленских - циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", - прокомментировал Кличко. Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации. В то же время власти страны, по данным издания, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию для защиты представляющих архитектурную ценность зданий. Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ", мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.
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в мире, жилье, киев, украина, виталий кличко
В мире, Жилье, Киев, Украина, Виталий Кличко
Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Кличко возложил вину за снос усадьбы Зеленских на власти Украины

© Киевская городская прокуратураИсторическая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Киевская городская прокуратура
Историческая усадьба Зеленских конца XIX века, снесенная в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность.
Ранее Кличко сообщил, что власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу. Он также пообещал, историческая постройка будет приведена в первозданный вид.
«
"Снос усадьбы Зеленских - циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", - прокомментировал Кличко. Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации.
В то же время власти страны, по данным издания, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию для защиты представляющих архитектурную ценность зданий.
Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ", мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.
Виталий Кличко в эфире Киев24 - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
Виталия Кличко "заклинило" в прямом эфире во время беседы с журналистом
10 декабря 2023, 03:23
 
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