https://ria.ru/20240801/klichko-1963349177.html

Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве - РИА Новости, 01.08.2024

Кличко отрицает причастность к сносу усадьбы Зеленских в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T08:22

2024-08-01T08:22

2024-08-01T08:33

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Politico возложил вину на украинские власти за ситуацию вокруг снесенной усадьбы мещан Зеленских, заявив, что законодательно мэрия Киева бессильна в вопросе восстановления здания, которое представляет архитектурную ценность. Ранее Кличко сообщил, что власти столицы Украины намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу. Он также пообещал, историческая постройка будет приведена в первозданный вид. "Снос усадьбы Зеленских - циничное уничтожение исторического здания его владельцем. К сожалению, у города нет никаких правовых инструментов, чтобы заставить владельцев зданий их реконструировать. Мы не можем поставить рядом с каждым из них сотрудника полиции. Это частная собственность", - прокомментировал Кличко. Он обвинил строительные компании, украинские власти и правоохранительные органы в подрыве работы его администрации. В то же время власти страны, по данным издания, перекладывают вину на Кличко и его неспособность подготовить законодательную документацию для защиты представляющих архитектурную ценность зданий. Усадьба, о которой идет речь, считалась одним из старых зданий Киева, она была построена в 1890 году по заказу купца Василия Малина. С 1911 по 1915 годы в этом доме проживала семья состоятельных мещан Зеленских. Памятник архитектуры в центре города снесли 20 июля, полиция возбудила уголовное дело, около 1 тысячи человек собрались на акцию протеста под стенами городской администрации. По данным украинских СМИ, на месте усадьбы планируют строительство жилого комплекса "Тургеневъ", мэр Кличко сообщил, что власти столицы намерены судиться с застройщиком, который снес усадьбу.

https://ria.ru/20231210/klichko-1914879036.html

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в мире, жилье, киев, украина, виталий кличко