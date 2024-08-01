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Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле
Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024
Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что с нынешними представителями киевского... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:27
2024-08-01T17:27
2024-08-01T17:30
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политика
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что с нынешними представителями киевского режима можно разговаривать, но доверять им нельзя."Из тех, кого мы видим в качестве представителей киевского режима, нет. Точнее, наверное, разговаривать можно, а доверять нельзя. Очевидно совершенно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Песков отметил, что на данный момент Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика.
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украина, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин
Украина, Россия, Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле
Песков: с представителями киевского режима можно говорить, но им нельзя доверять