https://ria.ru/20240801/kiev-1963494889.html

Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле

Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле - РИА Новости, 01.08.2024

Представителям киевского режима нельзя доверять, считают в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что с нынешними представителями киевского... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:27

2024-08-01T17:27

2024-08-01T17:30

украина

россия

политика

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью радио "Комсомольская правда" заявил, что с нынешними представителями киевского режима можно разговаривать, но доверять им нельзя."Из тех, кого мы видим в качестве представителей киевского режима, нет. Точнее, наверное, разговаривать можно, а доверять нельзя. Очевидно совершенно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Песков отметил, что на данный момент Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми потом не следует конкретика.

https://ria.ru/20240801/peregovory-1963495104.html

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украина, россия, политика, дмитрий песков, владимир путин