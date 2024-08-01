https://ria.ru/20240801/kiev-1963460274.html

В Киеве предложили установить памятник Рейгану

В Киеве предложили установить памятник Рейгану - РИА Новости, 01.08.2024

В Киеве предложили установить памятник Рейгану

Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T15:47

2024-08-01T15:47

2024-08-01T15:47

в мире

киев

сша

рональд рейган

украина

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, сообщает издание "Страна". Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников. "Рейган, назвавший СССР империей зла, известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и... способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - приводится в Telegram-канале издания текст петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.Издание уточняет, что петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей, теперь решение остается за местными властями. В украинской столице уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна, ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.

https://ria.ru/20240801/kiev-1963442781.html

киев

сша

украина

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в мире, киев, сша, рональд рейган, украина