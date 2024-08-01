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В Киеве предложили установить памятник Рейгану
В Киеве предложили установить памятник Рейгану - РИА Новости, 01.08.2024
В Киеве предложили установить памятник Рейгану
Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:47
2024-08-01T15:47
2024-08-01T15:47
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, сообщает издание "Страна". Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников. "Рейган, назвавший СССР империей зла, известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и... способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - приводится в Telegram-канале издания текст петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.Издание уточняет, что петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей, теперь решение остается за местными властями. В украинской столице уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна, ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.
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В мире, Киев, США, Рональд Рейган, Украина
В Киеве предложили установить памятник Рейгану
"Страна": в Киеве рассмотрят петицию об установке памятника Рональду Рейгану