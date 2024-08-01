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В Киеве предложили установить памятник Рейгану - РИА Новости, 01.08.2024
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15:47 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/kiev-1963460274.html
В Киеве предложили установить памятник Рейгану
В Киеве предложили установить памятник Рейгану - РИА Новости, 01.08.2024
В Киеве предложили установить памятник Рейгану
Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T15:47
2024-08-01T15:47
в мире
киев
сша
рональд рейган
украина
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, сообщает издание "Страна". Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников. &quot;Рейган, назвавший СССР империей зла, известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и... способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году&quot;, - приводится в Telegram-канале издания текст петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.Издание уточняет, что петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей, теперь решение остается за местными властями. В украинской столице уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна, ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.
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в мире, киев, сша, рональд рейган, украина
В мире, Киев, США, Рональд Рейган, Украина
В Киеве предложили установить памятник Рейгану

"Страна": в Киеве рассмотрят петицию об установке памятника Рональду Рейгану

© AP PhotoРональд Рейган готовит блины. 30 сентября 1980 года
Рональд Рейган готовит блины. 30 сентября 1980 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AP Photo
Рональд Рейган готовит блины. 30 сентября 1980 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Петиция об установлении в Киеве памятника сороковому президенту США Рональду Рейгану, который назвал СССР империей зла, набрала необходимое количество голосов и теперь должна быть рассмотрена властями, сообщает издание "Страна".
Монумент предлагается установить на месте одного из снесенных советских памятников.
«

"Рейган, назвавший СССР империей зла, известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении холодной войны и... способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - приводится в Telegram-канале издания текст петиции, опубликованной на сайте горсовета Киева.

Издание уточняет, что петиция набрала необходимые для рассмотрения 6 тысяч подписей, теперь решение остается за местными властями. В украинской столице уже есть улица экс-сенатора Джона Маккейна, ранее она носила имя советского подпольщика Ивана Кудри.
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