Рейтинг@Mail.ru
На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 01.08.2024 (обновлено: 14:54 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/kiev-1963442781.html
На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия
На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия - РИА Новости, 01.08.2024
На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия
На щите монумента "Родина-мать" в Киеве, на котором украинские власти год назад советский герб заменили трезубцем, уже появилась коррозия, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:46
2024-08-01T14:54
в мире
украина
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На щите монумента "Родина-мать" в Киеве, на котором украинские власти год назад советский герб заменили трезубцем, уже появилась коррозия, сообщил в четверг директор местного Института электросварки Игорь Кривцун. В Киеве 6 августа 2023 года власти установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. "Трезубец (на монументе "Родина мать" - ред.) приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой, они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – приводит слова Кривцуна издание "Страна". По его словам, согласование с институтом пытались получить уже после сварочных работ. Кривцун в этой связи сообщил, что ответственность за качество работ институт делить не будет. "Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20240430/barelef-1943184353.html
https://ria.ru/20240705/pamyatnik-1957581287.html
https://ria.ru/20240720/usadba-1960950100.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_65:0:992:695_1920x0_80_0_0_db885785dac9eb9b2a4d815fa6af1858.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия

Монумент "Родина-мать" в Киеве начал ржаветь после замены герба СССР на трезубец

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На щите монумента "Родина-мать" в Киеве, на котором украинские власти год назад советский герб заменили трезубцем, уже появилась коррозия, сообщил в четверг директор местного Института электросварки Игорь Кривцун.
В Киеве 6 августа 2023 года власти установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР.
Коммунальщики Киева начали снос барельефа в честь Переяславской рады - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Киеве начали сносить барельеф в честь Переяславской рады
30 апреля, 17:07
"Трезубец (на монументе "Родина мать" - ред.) приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой, они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – приводит слова Кривцуна издание "Страна".
По его словам, согласование с институтом пытались получить уже после сварочных работ. Кривцун в этой связи сообщил, что ответственность за качество работ институт делить не будет. "Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он.
Памятник партизану Сидору Ковпаку в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Киевский горсовет проголосовал за снос памятника дважды герою СССР Ковпаку
5 июля, 10:40
В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В центре Киева снесли историческую усадьбу Зеленских конца XIX века
20 июля, 18:40
 
В миреУкраинаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала