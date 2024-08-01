https://ria.ru/20240801/kiev-1963442781.html

На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия

На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия - РИА Новости, 01.08.2024

На монументе "Родина-мать" в Киеве появилась коррозия

На щите монумента "Родина-мать" в Киеве, на котором украинские власти год назад советский герб заменили трезубцем, уже появилась коррозия, сообщил в четверг... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:46

2024-08-01T14:46

2024-08-01T14:54

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. На щите монумента "Родина-мать" в Киеве, на котором украинские власти год назад советский герб заменили трезубцем, уже появилась коррозия, сообщил в четверг директор местного Института электросварки Игорь Кривцун. В Киеве 6 августа 2023 года власти установили герб-трезубец на монумент "Родина-мать" вместо герба СССР. "Трезубец (на монументе "Родина мать" - ред.) приварили, но к нам никто не обращался. А проблема в том, что там, где они варили, – там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой, они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь. А недавно мы обследовали монумент дронами и увидели, что там уже есть коррозия", – приводит слова Кривцуна издание "Страна". По его словам, согласование с институтом пытались получить уже после сварочных работ. Кривцун в этой связи сообщил, что ответственность за качество работ институт делить не будет. "Я говорю – нет, ребята, вы работали, вы и отвечайте", – заявил он. В июле прошлого года тогдашний министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщал, что граждане страны проголосовали за отказ от герба СССР на щите "Родины-матери". По результатам электронного опроса, проведенного в общенациональном приложении "Дия" ("Действие"), 85% проголосовавших высказались за замену герба на украинский. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

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