https://ria.ru/20240801/khinshteyn-1963432720.html

Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно

Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно - РИА Новости, 01.08.2024

Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно

Блогеры с количеством подписчиков менее 10 тысяч могут направлять информацию о себе в Роскомнадзор добровольно, сообщил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T14:18

2024-08-01T14:18

2024-08-01T14:18

общество

технологии

александр хинштейн

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогеры с количеством подписчиков менее 10 тысяч могут направлять информацию о себе в Роскомнадзор добровольно, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Речь идёт именно о блогерах, чья аудитория составляет 10 тысяч человек на конкретном ресурсе, не совокупное количество подписчиков (которые должны отправлять данные о себе в РКН - ред.)... Но это не отменяет права блогеров с меньшим количеством подписчиков инициативно также направлять информацию для включения в реестр Роскомнадзора", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Хинштейн отметил, что он как владелец каналов в соцсетях также направит информацию о себе в РКН. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.

https://ria.ru/20240801/khinshteyn-1963410816.html

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общество, технологии, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, россия