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Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно - РИА Новости, 01.08.2024
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14:18 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/khinshteyn-1963432720.html
Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно
Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно - РИА Новости, 01.08.2024
Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно
Блогеры с количеством подписчиков менее 10 тысяч могут направлять информацию о себе в Роскомнадзор добровольно, сообщил глава комитета ГД по информполитике... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T14:18
2024-08-01T14:18
общество
технологии
александр хинштейн
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогеры с количеством подписчиков менее 10 тысяч могут направлять информацию о себе в Роскомнадзор добровольно, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Речь идёт именно о блогерах, чья аудитория составляет 10 тысяч человек на конкретном ресурсе, не совокупное количество подписчиков (которые должны отправлять данные о себе в РКН - ред.)... Но это не отменяет права блогеров с меньшим количеством подписчиков инициативно также направлять информацию для включения в реестр Роскомнадзора", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Хинштейн отметил, что он как владелец каналов в соцсетях также направит информацию о себе в РКН. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.
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общество, технологии, александр хинштейн, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, россия
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ, Россия
Блогеры с небольшой аудиторией смогут верифицировать аккаунты добровольно

Хинштейн: блогеры с аудиторией менее 10 тысяч смогут подать сведения добровольно

© iStock.com / FreshSplashДевушка использует смартфон
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© iStock.com / FreshSplash
Девушка использует смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Блогеры с количеством подписчиков менее 10 тысяч могут направлять информацию о себе в Роскомнадзор добровольно, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Речь идёт именно о блогерах, чья аудитория составляет 10 тысяч человек на конкретном ресурсе, не совокупное количество подписчиков (которые должны отправлять данные о себе в РКН - ред.)... Но это не отменяет права блогеров с меньшим количеством подписчиков инициативно также направлять информацию для включения в реестр Роскомнадзора", - сказал он на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Хинштейн отметил, что он как владелец каналов в соцсетях также направит информацию о себе в РКН.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях
Вчера, 13:03
 
ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФРоссия
 
 
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