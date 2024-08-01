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Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях - РИА Новости, 01.08.2024
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13:03 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/khinshteyn-1963410816.html
Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях
Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях - РИА Новости, 01.08.2024
Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях
Закон о верификации каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, не вводит запрет на их цитирование, сообщил глава комитета... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T13:03
2024-08-01T13:03
общество
технологии
александр хинштейн
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон о верификации каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, не вводит запрет на их цитирование, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. Ранее Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН. "Закон... не вводит запрет на цитирование, в этом смысле я не вижу рисков", - сказал он на пресс-конференции.
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общество, технологии, александр хинштейн, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
Хинштейн ответил на вопрос о цитировании каналов без верификации в соцсетях

Хинштейн: закон о верификации каналов не вводит запрет на их цитирование

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Закон о верификации каналов и страниц в соцсетях, количество подписчиков которых превышает 10 тысяч, не вводит запрет на их цитирование, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому при отсутствии верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более 10 тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров 10-тысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.
"Закон... не вводит запрет на цитирование, в этом смысле я не вижу рисков", - сказал он на пресс-конференции.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 29.07.2024
Шадаев пояснил детали проекта об обязанности блогеров подавать данные в РКН
29 июля, 16:23
 
ОбществоТехнологииАлександр ХинштейнГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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