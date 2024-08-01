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Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным - РИА Новости, 01.08.2024
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17:29 01.08.2024 (обновлено: 18:30 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963495261.html
Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным
Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным - РИА Новости, 01.08.2024
Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным
Ответ на преступления Израиля определенно будет, ливанское движение "Хезболлах" продумывает, чтобы он был реальным, заявил в четверг лидер "Хезболлах" Хасан... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T17:29
2024-08-01T18:30
в мире
израиль
хезболла
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ответ на преступления Израиля определенно будет, ливанское движение "Хезболлах" продумывает, чтобы он был реальным, заявил в четверг лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла."Ответ на преступления Израиля определенно будет, и обсуждению данный вопрос не подлежит. Решение теперь находится на поле битвы и определяется его обстоятельствами и возможностями, мы ищем вариант реального и очень продуманного, а не формального ответа", - сказал он, выступая в связи с последними громкими убийствами Израилем лидеров противостоящих ему движений в Ливане и Палестине.
https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html
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в мире, израиль, хезболла
В мире, Израиль, Хезболла
Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным

Генсек "Хезболлы": ответ Израилю будет реальным и очень продуманным

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Бейруте
Военнослужащие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ответ на преступления Израиля определенно будет, ливанское движение "Хезболлах" продумывает, чтобы он был реальным, заявил в четверг лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла.
"Ответ на преступления Израиля определенно будет, и обсуждению данный вопрос не подлежит. Решение теперь находится на поле битвы и определяется его обстоятельствами и возможностями, мы ищем вариант реального и очень продуманного, а не формального ответа", - сказал он, выступая в связи с последними громкими убийствами Израилем лидеров противостоящих ему движений в Ливане и Палестине.
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