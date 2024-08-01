https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963495261.html

Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным

Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным - РИА Новости, 01.08.2024

Генсек "Хезболлы" заявил, что ответ Израилю будет реальным

Ответ на преступления Израиля определенно будет, ливанское движение "Хезболлах" продумывает, чтобы он был реальным, заявил в четверг лидер "Хезболлах" Хасан... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T17:29

2024-08-01T17:29

2024-08-01T18:30

в мире

израиль

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585057_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_f8da3a1986e111165c5a803ca264a463.jpg

БЕЙРУТ, 1 авг - РИА Новости. Ответ на преступления Израиля определенно будет, ливанское движение "Хезболлах" продумывает, чтобы он был реальным, заявил в четверг лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла."Ответ на преступления Израиля определенно будет, и обсуждению данный вопрос не подлежит. Решение теперь находится на поле битвы и определяется его обстоятельствами и возможностями, мы ищем вариант реального и очень продуманного, а не формального ответа", - сказал он, выступая в связи с последними громкими убийствами Израилем лидеров противостоящих ему движений в Ливане и Палестине.

https://ria.ru/20240801/izrail-1963492750.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла