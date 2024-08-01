https://ria.ru/20240801/khezbolla-1963487829.html

"Хезболла" заявила о переходе к новому этапу военных действий

"Хезболла" заявила о переходе к новому этапу военных действий - РИА Новости, 01.08.2024

"Хезболла" заявила о переходе к новому этапу военных действий

Ливанское движение "Хезболла" вступило в новый этап войны с Израилем, сообщил его лидер Хасан Насралла, выступая с заявлением в связи с ликвидацией одного из... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T16:59

2024-08-01T16:59

2024-08-01T18:25

израиль

хезболла

в мире

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БЕЙРУТ, 1 авг — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" вступило в новый этап войны с Израилем, сообщил его лидер Хасан Насралла, выступая с заявлением в связи с ликвидацией одного из руководителей движения Фуада Шукра и гибелью главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании."Мы находимся в открытом сражении на всех фронтах и вышли на новый этап", — сказал Насралла.Он отметил, что движение находится "в преддверии большой битвы". По словам Насраллы, убийство лидеров сопротивления не повлияет на его масштаб, а "опыт показывает, что оно от этого только ширится и укрепляется".Как подчеркнул лидер "Хезболлы", Израиль так и не понял, какие красные линии он пересек и какого рода агрессию совершил."Поэтому да, мы по всем фронтам поддержки (палестинского сопротивления. — Прим. ред.) вступили в новый этап, степень эскалации на этом этапе зависит от реакции противника", — заключил Насралла.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позднее заявил, что страна находится "на очень высоком уровне готовности" и заставит заплатить за любой акт агрессии против себя.В минувший вторник при ударе израильской авиации по южному пригороду Бейрута погиб высокопоставленный командир "Хезболлы" Фуад Шукр. По заявлению Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, он несет ответственность за обстрел, при котором погибли 12 детей.МИД России назвал удары Израиля по Ливану нарушением международного права.О гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании стало известно накануне. Лидер палестинского движения скончался при ударе по резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана.В ХАМАС возложили ответственность за смерть главы политбюро на Израиль и США. В ЦАХАЛ заявили, что не комментируют сообщения о ликвидации Хании.Кремль решительно осудил атаку, которая привела к гибели главы политбюро ХАМАС. Замглавы МИД России Михаил Богданов назвал его гибель абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.Кроме того, сегодня ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в середине июля лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. ВВС Израиля нанесли удар по зданию, где, согласно разведданным, находился Дейф и командир батальона ХАМАС в Хан-Юнисе Рафаа Саламеха. Информацию о ликвидации последнего подтвердили несколько недель назад.Дейф был вторым лицом в руководстве палестинского движения в секторе Газа. Израиль возложил на него ответственность за нападение 7 октября, когда от действий бойцов ХАМАС погибли 1200 человек, еще 251 взяли в заложники.

https://ria.ru/20240731/iran-1963312176.html

https://ria.ru/20240801/blizhniy_vostok-1963343435.html

https://ria.ru/20240731/khezbolla-1963240090.html

https://ria.ru/20240801/khaniya-1963480723.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, хезболла, в мире