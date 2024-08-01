Рейтинг@Mail.ru
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес" - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:37 01.08.2024
https://ria.ru/20240801/khersones-1963404658.html
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес"
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес" - РИА Новости, 01.08.2024
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Украины включить "Херсонес Таврический" в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой,... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T12:37
2024-08-01T12:37
культура
россия
украина
новороссия
дмитрий песков
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
владимир путин
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183475_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_8a74303b221e52b0de35f2af682b4f55.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Украины включить "Херсонес Таврический" в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, заявил, что представители организации смогут приехать в Крым и восхититься, каким он стал. &quot;Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в &quot;Херсонес Таврический&quot;, и восхититься тем, каким он стал&quot;, - сказал Песков журналистам, комментируя слова Минкультуры Украины.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей 30 июля. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
https://ria.ru/20240801/sevastopol-1962252421.html
россия
украина
новороссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963183475_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_5c4dd3352f44fb9ac7c32347e3afe6f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, новороссия, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, юнеско
Культура, Россия, Украина, Новороссия, Дмитрий Песков, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Владимир Путин, ЮНЕСКО
Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес"

Песков пригласил представителей ЮНЕСКО посетить "Новый Херсонес"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"Новый Херсонес"
Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
"Новый Херсонес". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Украины включить "Херсонес Таврический" в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, заявил, что представители организации смогут приехать в Крым и восхититься, каким он стал.
«

"Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в "Херсонес Таврический", и восхититься тем, каким он стал", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Минкультуры Украины.

Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров.
Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей 30 июля. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.
Подготовка к открытию музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Символ расцвета России. В Севастополе открылся музей "Новый Херсонес"
08:00
 
КультураРоссияУкраинаНовороссияДмитрий ПесковВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Владимир ПутинЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала