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Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес"

Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес" - РИА Новости, 01.08.2024

Песков пригласил представителей ЮНЕСКО в "Новый Херсонес"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Украины включить "Херсонес Таврический" в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой,... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T12:37

2024-08-01T12:37

2024-08-01T12:37

культура

россия

украина

новороссия

дмитрий песков

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

владимир путин

юнеско

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Украины включить "Херсонес Таврический" в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, заявил, что представители организации смогут приехать в Крым и восхититься, каким он стал. "Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании смогут приехать в Крым, в "Херсонес Таврический", и восхититься тем, каким он стал", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Минкультуры Украины.Музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" построен по поручению президента России Владимира Путина. На площади в 24 гектара расположены музей Христианства, археологический музей Античности и Византии, музей Крыма и Новороссии, храм-парк под открытым небом, амфитеатр "Грифон Арена", реконструированный квартал Херсонеса времен князя Владимира. Общая площадь зданий 140 тысяч квадратных метров. Новый музейно-парковый комплекс "Новый Херсонес" впервые открылся в Севастополе для посетителей 30 июля. Торжественная церемония освящения комплекса прошла 28 июля, в этот день состоялся большой крестный ход, открылся после реставрации Свято-Владимирский собор. В этот же день был открыт новый памятник крестителю Руси князю Владимиру.

https://ria.ru/20240801/sevastopol-1962252421.html

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россия, украина, новороссия, дмитрий песков, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), владимир путин, юнеско