Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов и был вынужден около минуты ждать напечатанных материалов, прежде чем дать комментарий.
В ходе пресс-конференции в четверг журналист газеты "Асахи" напомнил, что совершивший поездку в Россию депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки призвал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов, и попросил прокомментировать позицию правительства. После того, как вопрос был задан, в зале возникла пауза, так как генсек кабмина, который обычно сразу начинает зачитывать ответ на поставленный вопрос с имеющихся у него материалов, в этот раз молчал примерно минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока кто-то из сотрудников принесет ему распечатку.
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"Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", - прокомментировал Хаяси.
По словам генсека, правительство Японии "продолжает прилагать усилия на различных уровнях, включая общение между послом Японии в России и заместителем министра иностранных дел России, чтобы убедить российскую сторону".
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.