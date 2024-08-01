https://ria.ru/20240801/khayasi-1963343669.html

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах - РИА Новости, 01.08.2024

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении... РИА Новости, 01.08.2024

2024-08-01T07:02

2024-08-01T07:02

2024-08-01T11:46

в мире

япония

россия

курильские острова

есимаса хаяси

мунэо судзуки

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ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов и был вынужден около минуты ждать напечатанных материалов, прежде чем дать комментарий. В ходе пресс-конференции в четверг журналист газеты "Асахи" напомнил, что совершивший поездку в Россию депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки призвал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов, и попросил прокомментировать позицию правительства. После того, как вопрос был задан, в зале возникла пауза, так как генсек кабмина, который обычно сразу начинает зачитывать ответ на поставленный вопрос с имеющихся у него материалов, в этот раз молчал примерно минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока кто-то из сотрудников принесет ему распечатку. "Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", - прокомментировал Хаяси. По словам генсека, правительство Японии "продолжает прилагать усилия на различных уровнях, включая общение между послом Японии в России и заместителем министра иностранных дел России, чтобы убедить российскую сторону". После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20240606/yaponiya-1950867025.html

япония

россия

курильские острова

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в мире, япония, россия, курильские острова, есимаса хаяси, мунэо судзуки