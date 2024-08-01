Рейтинг@Mail.ru
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах - РИА Новости, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 01.08.2024 (обновлено: 11:46 01.08.2024)
https://ria.ru/20240801/khayasi-1963343669.html
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах - РИА Новости, 01.08.2024
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении... РИА Новости, 01.08.2024
2024-08-01T07:02
2024-08-01T11:46
в мире
япония
россия
курильские острова
есимаса хаяси
мунэо судзуки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963388255_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2290cc005b9bbbf46c851c3f42f1c4d6.jpg
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов и был вынужден около минуты ждать напечатанных материалов, прежде чем дать комментарий. В ходе пресс-конференции в четверг журналист газеты "Асахи" напомнил, что совершивший поездку в Россию депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки призвал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов, и попросил прокомментировать позицию правительства. После того, как вопрос был задан, в зале возникла пауза, так как генсек кабмина, который обычно сразу начинает зачитывать ответ на поставленный вопрос с имеющихся у него материалов, в этот раз молчал примерно минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока кто-то из сотрудников принесет ему распечатку. "Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", - прокомментировал Хаяси. По словам генсека, правительство Японии "продолжает прилагать усилия на различных уровнях, включая общение между послом Японии в России и заместителем министра иностранных дел России, чтобы убедить российскую сторону". После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20240606/yaponiya-1950867025.html
япония
россия
курильские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963388255_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1aa41e2879f1521558334c3203ff44bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, россия, курильские острова, есимаса хаяси, мунэо судзуки
В мире, Япония, Россия, Курильские острова, Есимаса Хаяси, Мунэо Судзуки
Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о Курилах

Генсек кабмина Японии замялся после вопроса о посещении могил предков на Курилах

© AFP 2024 / AHMED HASANГенеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
© AFP 2024 / AHMED HASAN
Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 авг – РИА Новости. Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси не смог сразу же дать ответ на вопрос относительно позиции властей по вопросу о возобновлении посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов и был вынужден около минуты ждать напечатанных материалов, прежде чем дать комментарий.
В ходе пресс-конференции в четверг журналист газеты "Асахи" напомнил, что совершивший поездку в Россию депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки призвал российскую сторону к возобновлению посещений могил предков бывшими жителями Курильских островов, и попросил прокомментировать позицию правительства. После того, как вопрос был задан, в зале возникла пауза, так как генсек кабмина, который обычно сразу начинает зачитывать ответ на поставленный вопрос с имеющихся у него материалов, в этот раз молчал примерно минуту и смотрел в сторону, ожидая, пока кто-то из сотрудников принесет ему распечатку.
«
"Прежде всего, я воздержусь от комментариев по каждому из высказываний господина Судзуки. Что касается посещения могил на северных территориях (как в Японии называют южные острова Курильской гряды – ред.), то правительство придает этому вопросу приоритетное значение в рамках российско-японских отношений. Люди старшего возраста, бывшие жители островов, искренне желают возобновления", - прокомментировал Хаяси.
По словам генсека, правительство Японии "продолжает прилагать усилия на различных уровнях, включая общение между послом Японии в России и заместителем министра иностранных дел России, чтобы убедить российскую сторону".
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Кабмин Японии негативно оценил слова Путина об отношениях между странами
6 июня, 06:32
 
В миреЯпонияРоссияКурильские островаЕсимаса ХаясиМунэо Судзуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала